Usvojen bjelovarski proračun za 2026. godinu vrijedan 92,8 milijuna eura

Proračunom je predviđeno 74 milijuna eura prihoda i više od 93 milijuna eura rashoda, a manjak će se pokriti zaduživanjem od 20,77 milijuna eura. Protiv proračuna glasovali su SDP i nezavisni vijećnik Damir Bajs. Gradonačelnik Dario Hrebak istaknuo je kako proračun nije najveći u povijesti grada, što signalizira kraj ere intenzivnog crpljenja europskih fondova.

'Proračun Grada Bjelovara zasniva se na 300 milijuna eura vrijednih EU projekata koji se upravo u ovom trenutku provode. Iduće godine otvaramo toplice sa zatvorenim olimpijskim bazenom, kreće gradnja nogometnog stadiona Arena Bjelovar i poslovne zone Veliko Korenovo', rekao je Hrebak. Dodao je kako će se u sport uložiti više od 100 milijuna eura u naredne tri godine.

Među projektima za 2026. godinu su rekonstrukcije triju osnovnih škola i dva nova dječja vrtića. Grad također planira obnovu kuće Bakić vrijednu oko pet milijuna eura te izgradnju tržnice od 14 milijuna eura iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost. Radovi na poslovnoj zoni Veliko Korenovo trebali bi početi kroz dva tjedna.

HDZ-ov klub vijećnika predložio je tri amandmana. Gradonačelnik je prihvatio povećanje sredstava za branitelje za 20.000 eura, dok je amandman za nagrade vrhunskim sportašima odbijen glasovanjem. Amandman za povećanje izdvajanja za dječja igrališta odbijen je bez glasovanja, ali Hrebak je najavio da će ga razmotriti na prvom rebalansu proračuna.

Vijećnik Damir Bajs kritizirao je kašnjenje u izgradnji poslovne zone, ističući da je trebala biti napravljena ranije, u vrijeme kada je bilo više investicija. Također je izrazio sumnju u realnost projekcije rasta prihoda od 10 posto.

Hrebak je odgovorio kako je rast prihoda u 2024. godini iznosio 17 posto, te očekuje 8 do 9 posto rasta u 2026. godini. Sjednica Gradskog vijeća po prvi put održana je u novoobnovljenoj zgradi Bjelovarčanima poznatoj kao Vodotehna, a nakon obnove će služiti kao digitalni i inovacijski hub.