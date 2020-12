Ustavni stručnjak: Mjere se ublažavaju za katolički, ali ne i za pravoslavni Božić. To se mora ili odmah mijenjati ili Ustavni sud mora reagirati

Od srijede se u Hrvatskoj uvodi novi set mjera kako bi se suzbilo širenje koronavirusa, no oporba kritizira i ukazuje na nelogičnosti jer novi set mjera, kažu, nije jednak prema svima. Vladajući pri tome ne ostaju dužni, ali oporba smatra da je na potezu Ustavni sud.

Zloupotrebe sustava propusnica, kaže, su očit problem kada se promatraju ljudi koji imaju kuću na moru: Taj izuzetak nije predviđen eksplicitno u odluci o epidemiološkim mjerama od jučer, ali naravno on nema smisla. Ako imate epidemiju koja pogađa sve, i ako je nužna mjera da se spriječi i ograniči ta epidemija, onda to naravno mora vrijediti za sve moguće situacije. Javno sam iznio primjer da ako se želim sastati s bratom i sestrom ja to ne mogu jer smo mi tri kućanstva i to je neka vrsta povrede moga osobnog i obiteljskog života. Opet kažem, treba ujednačiti kriterije'.

Mjere se doduše ublažavaju za katolički Božić, ali ne i za pravoslavni. Ako to tako ostane, može li ta odluka pasti pred Ustavom, upitan je Gardašević te odgovorio:

'Ta odluka pala bi odmah na Ustavu, to je čista nejednakost. S obzirom da ta odluka vrijedi to 10. siječnja, dakle obuhvaća i pravoslavni Božić, to je vrsta diskriminacije po vjerskom opredjeljenju i u ovoj odluci to nije smjelo biti napisano, to treba biti korigirano ili Ustavni sud mora odmah reagirati. Ne znam hoće li se građani javljati sudu, ali Ustavni sud itekako može odmah reagirati i mislim da bi trebao, to je i učinio ljetos kad smo imali izbore, mislim da je ova situacija čista za Ustavni sud, kako bi neke stvari bile ustavno prihvatljive'.