Operacija u Švedskoj: Sele crkvu od 672 tone da je ne proguta rudnik

Kiruna, smještena u arktičkom krugu, već godinama provodi golemi projekt preseljenja cijelog naselja. Državna rudarska kompanija LKAB, koja upravlja rudnikom, upozorila je da eksploatacija rude destabilizira tlo. Do 2035. godine planira se preseliti ne samo kuće, nego i kulturne i povijesne znamenitosti – ukupno 23 građevine, piše The Guardian.

Najveći izazov svakako je bila crkva iz 1912., djelo arhitekta Gustafa Wickmana, čija je arhitektura inspirirana tradicionalnim sámskim šatorom lávvuom. Obožavana zbog svoje neobične ljepote i povijesne važnosti, crkva se sada preseljuje u jednom komadu, brzinom od pola kilometra na sat. Posebno proširene gradske ulice omogućile su prolazak crvenog drvenog zdanja, a oko 10 tisuća ljudi, uključujući i švedskog kralja Carla XVI. Gustava, izašlo je na ulice kako bi svjedočili ovom jedinstvenom prizoru.

Spektakl za cijelu Švedsku

Švedska televizija SVT postavila je desetke kamera duž rute, a sama selidba trajat će dva dana. Kako bi cijela priča dobila i slavljeničku notu, u srijedu je planirana posebna misa uz kavu za vjernike – pokušat će se oboriti svjetski rekord u crkvenoj kavi – te koncert popularne švedske pjevačice Carole.

Posebna je pažnja posvećena detaljima: oltarna pala, pejzaž u pastelu kojeg je naslikao švedski princ Eugen, te orgulje s više od 2.000 cijevi pažljivo su zapakirani i osigurani za putovanje. Sama crkva postavljena je na sustav greda, ispod kojih su ugurana dva reda specijalnih prikolica koje je polako vuku na novu lokaciju.