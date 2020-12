Slovenija olakšala neke mjere za Božić i Novu godinu, ali vlada traži disciplinu

Slovenska vlada objavila je u subotu da će za vrijeme predstojećih blagdana pod određenim uvjetima ukinuti neke restrikcije, pa se tako za Badnjak i Božić Badnjak neće primjenjivati mjera zabrane prelaska općinskih i regionalnih granica. U okviru plana mjera u vrijeme predstojećih blagdana i u slučaju povoljne epidemiološke slike neće se primjenjivati dosadašnja restrikcija kretanja na područje matičnih općina i regija.

Tradicionalnih ponoćnih misa za Božić neće biti, ali su misna slavlja dopuštena, pa će se na Badnjak smjeti održati mise sa završetkom do 20 sati jer je mjera zabrane kretanja u noćnim satima i dalje na snazi.

Bit će dopušteno druženje s osobama iz najviše dva kućanstava sa ukupno 6 odraslih osoba, objavila je vlada nakon sjednice. Dodala je da se u taj broj ne računaju djeca do 15. godine starosti koja također mogu biti prisutni na takvim okupljanjima.

Takav će režim po riječima vladina glasnogovornika za covid-19 biti na snazi od 24. prosinca u 12 sati do 25. prosinca u 20 sati, te na Silverstrovo, od 31. prosinca od 12 sati do 1. siječnja, ako se održi povoljnija epidemiološka situacija. no vlada je pozvala građane na "odgovorno ponašanje" i discipliniranu primjenu svih ostalij još važećih protuepidemijskih mjera.

Na snazi će u vrijeme blagdana i dalje ostati mjere kao što su zabrana okupljanja na javnim površinama, a vrijedi i zabrana prodaje i korištenja pirotehničkih sredstava.

Vladin glasnogovornik istaknuo je u izjavi za novinare da se je vlada za popuštanje mjera za blagdanske dane odlučila taktikom postupnog i kontroliranog ukidaja mjera, ali uz uvjet da se zadrži trend poboljšanja epidemiološke situacije i da se svi odgovorno pridržavaju još važećih restikcija.

Vlada je već ranije objavila da će zaposleni u javnom sektoru iduće dva tjedna raditi od kuće, a privatnom je sektoru preporučila da se rad od kuće odredi onima koji su u stanju tako raditi, odnosno da u što većoj mjeri u tom razdoblju primijeni korištenje kolektivnih godišnjih odmora.

Vlada je jutros objavila da je uz 5600 testova u 24 sata zabilježeno 1427 zaraza, da se u zadnjem tjednu smanjuje postupno i broj hospitaliziranih, a broj novozaraženih je u padu već sedmi dan uzastopno.