Uspoređuju je s Marijom Antoanetom, no hoće li zatvorski kolači Kolindu Grabar Kitarović odvesti na političku giljotinu?

Da cvjeta politička ljubav između Kolinde Grabar Kitarović i Milana Bandića, mogli smo se uvjeriti nedavno, kad je predsjednica poklonila čudnovatu tortu zagrebačkom gradonačelniku. Svojom jučerašnjom izjavom da bi mu, ako bude osuđen u nekoj od afera, kolače nosila i u zatvor dosegnula je novu razinu. Stručnjakinja za političku komunikaciju Ankica Mamić i politički analitičar Žarko Puhovski za tportal su analizirali domete i posljedice izjave o kolačima za aktualnu predsjedničku kandidatkinju Kolindu Grabar Kitarović

Mamić smatra da je izjavom da bi Bandiću nosila kolače i u zatvor Grabar Kitarović nanijela sebi reputacijsku štetu. Osim toga, upozorava na još jedan aspekt ove problematične izjave.

'Činjenica da predsjednica Republike kaže da će nekome peći kolače degradira tu funkciju. Ja sam žena, majka, domaćica, baka, kuham, pečem, peglam, perem, spremam, ali kad idete u predsjedničku utrku, želite biti šefica države i obrane. Taj diskurs je izvan svakog razumnog konteksta. Često sam govorila da su mnogi komentari na predsjedničin račun mizogini, da ju se omalovažava kao ženu, no ona svaki put taj ženski dio svog bića dovede u pogrešan kontekst', smatra Mamić. Iako, kaže, kola teorija da Grabar Kitarović zapravo provocira gubitak izbora, Mamić smatra da to nije slučaj. Kaže da je njezina kampanja jednostavno kaotična te nema nikakve strategije i jasno definiranih poruka. 'Očito joj u stožeru vlada potpuna konfuzija. Znam da za to nisu uvijek krivi savjetnici - ako vas netko ne posluša, onda ste badava krečili', tvrdi.

'Premijer je bio zatečen, nije znao što bi, pa je rekao da se šalila' Izjavu o kolačima komentirao je i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Tvrdi: Predsjednica se šalila. No njezina izjava nikome, osim možda Plenkoviću, nije djelovala kao šala. Mamić tvrdi da nije ni njemu. 'Premijer je bio zatečen, nije znao što bi rekao, no iz njegova govora tijela bilo je očito da on ne vjeruje u to što govori. Plenković je u jako teškoj situaciji, u situaciji da brani stvari koje su neobranjive', kaže.

Na pitanje nije li možda licemjerno to da se Plenković skanjuje nad bliskošću Grabar Kitarović i Bandića, a istodobno mu Bandićevi zastupnici, među ostalima, drže većinu, Mamić odgovara: 'Rekla bih da se premijer pragmatično odnosi prema Bandiću i nije ga proglasio dijelom koalicije. On ne tretira Bandića kao člana vladajuće koalicije i neugodno mu je biti u tom društvu, ali nema izbora. To je za njega jedini način da ne ide na izbore.' Ovako kako je krenula u kampanju, smatra Mamić, Grabar Kitarović ne može nikoga pridobiti. Može, poručuje, računati na najlojalnije birače HDZ-a.

Puhovski: Grabar Kitarović ipak ne čeka politička giljotina Politički analitičar Žarko Puhovski kaže da o ovoj temi naviše govori mem koji se pojavio nakon izjave o kolačima. 'Pojavio se prekrasan mem. Maria Antoaneta govori: Kada sam se ja zaje….. s kolačima, nije dobro završilo', kaže. Ipak, smatra da Grabar Kitarović neće doživjeti političku giljotinu na predstojećim izborima. 'I dalje mislim da će ovo dobro završiti za Grabar Kitarović. Najveći problem je u tome što joj to ne šteti zbog vjernih HDZ-ovih glasača', smatra Puhovski.

Uvjeren je da se predsjednica nije šalila, kao što to tvrdi Plenković, jer ona 'notorno nema smisla za humor'. U oko bode i drugi dio predsjedničine izjave: 'Nosit ću Bandiću kolače u zatvor ako ga osude. Ali vjerujem da se to neće dogoditi.' Ovaj nastavak 'vjerujem da se to neće dogoditi' Puhovski smatra očitim pritiskom na pravosuđe. 'Tu uopće nema spora. Kad vi to kažete, to je teoretski pritisak na pravosuđe, a kada to kaže predsjednica RH, onda je to praktički pritisak', smatra Puhovski. 'Ona polazi od pretpostavke da pravosuđe ne funkcionira po načelima pravednosti, pa je moguće da netko tko je u pravu bude u zatvoru', naglašava. 'To je rat u familiji' Ističe da u cijeloj priči oko predsjedničkih izbora zapravo nije bitna Kolinda Grabar Kitarović, kao ni Milan Bandić.