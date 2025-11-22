skladištenje na slavonskoj

U Vjesniku su bile i skupocjene umjetnine iz Sabora RH. Evo što je bilo s njima

V. B.

22.11.2025 u 16:37

Pogled na tinjajući neboder Vjesnika
Pogled na tinjajući neboder Vjesnika Izvor: Cropix / Autor: Darko Tomas
U kompleksu Vjesnika raspoređen je dio namještaja, tepiha, umjetnina, rasvjetnih tijela i drugog inventara iz Hrvatskog sabora. Naime, zbog radova na Markovom trgu vrijedna imovina iz zgrade Sabora preselila se na više lokacija, a jedna od njih je i Vjesnikov kompleks

'Imovina se nalazi u skladišnom prostoru u kompleksu Vjesnika, no taj se prostor nalazi u pokrajnjoj zgradi, dalje od nebodera, koja nije bila zahvaćena vatrom', potvrđeno je za 24sata iz Hrvatskog sabora.

Naveli su i da saborska imovina nije bila ugrožena te nema štete, što je utvrđeno neposrednim pregledom u utorak ujutro dok se još moglo prići tom prostoru.

Podsjetimo, nakon brze policijske istrage privedena je skupina tinejdžera i ispostavilo se da su snjima i bila dva 18-godišnjaka kojima je jučer sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je jednomjesečni istražni zatvor. Kako je priopćilo tužiteljstvo sumnja se da je prvookrivljenik zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, a drugookrivljenik zapalio papir iz te kutije koji je odbacio, uslijed čega je došlo do ubrzanog širenja vatre, a požar zahvatio više katova zgrade Vjesnika čime je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera.

Policija je ranije izvijestila da 18-godišnjake tereti za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti, a u vezi kaznenog djela 'dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom'.

Mladići su u ponedjeljak oko 21.50 sati preskočili ogradu nebodera na Slavonskoj aveniji, ušli u zgradu te na 15. katu izazvali požar, a s njima je bilo i troje maloljetnika.

Skupina mladih u Vjesnikovu neboderu navodno je bila zbog izazova s društvene mreže TikTok.

Dronovi snimaju Vjesnik
  • Dronovi snimaju Vjesnik
  • Dronovi snimaju Vjesnik
  • Dronovi snimaju Vjesnik
  • Dronovi snimaju Vjesnik
  • Dronovi snimaju Vjesnik
    +33
Dronovi snimaju Vjesnik Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic

