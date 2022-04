USKOK otkrio zbog čega je uhićen načelnik Čeminca

Uskok je potvrdio uhićenja načelnika baranjske općine Čeminac Zlatka Pinjuha i još nekoliko osoba koje se sumnjiči da su na teret općinskog proračuna kupovali stanove.

Iz Uskoka su ranije naveli da su Zlatko Pinjuh i njegovi sinovi tijekom 2017., nakon što je Općinsko vijeće donijelo odluku o subvencioniranju stambenih kredita za mještane općine, "poduzeli više radnji" kako bi s općinom sklopili ugovore o subvencioniranju stambenih kredita, iako za to nije bilo zakonske osnove. Pinjuh je potom, dodali su, u ime općine sklopio ugovor o subvencioniranju kredita sa sinovima u iznosima od po 1000 kuna mjesečno na rok od deset godina za stanove u Osijeku. Tužiteljstvo ga tereti i da je tijekom 2018. sklopio dodatak ugovoru o sufinanciranju stambenog kredita sa sinom Ivanom, kojim je obvezao općinu da mu mjesečno uplaćuje iznose u visini 50 posto mjesečne rate kredita do prvog dana listopada 2032. Odobrenim subvencijama, navode, njegovom sinu Marku do sada je isplaćeno najmanje 66.706 kuna, a Ivanu najmanje 58.044 kuna.