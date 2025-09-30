Uzbuna na španjolskim otocima, poplave nose aute, ljudi zarobljeni u vozilima i domovima

Uragan Gabrielle koji od prošlog tjedna hara Atlantikom u utorak nastavlja pustošiti španjolske otoke Ibizu i Formenteru

Meteorološka služba AEMET zadržala je najviši crveni stupanj uzbune na oba otoka do 16 sati, a list Diario de Ibiza izvijestio je o znatnoj šteti. Videozapisi na društvenim mrežama prikazuju automobile koje nosi poplava, na Ibizi i u regiji Valencije u kontinentalnoj Španjolskoj.

Vatrogasci na Ibizi morali su intervenirati na više od 20 poziva samo tijekom jutra u utorak. Novine El País i drugi mediji izvijestili su o zarobljenim ljudima u svojim automobilima i domovima. Nekoliko cesta je zatvoreno, uključujući pristupnu cestu do zračne luke i obilaznicu oko grada Ibize.

Prema AEMET-u, u blizini zračne luke palo je 74 milimetra kiše u roku od nekoliko sati, a prekidi u opskrbi struje i srušeno drveće dodatno su otežali situaciju.

