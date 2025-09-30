IBIZA I FORMENTERa

Uzbuna na španjolskim otocima, poplave nose aute, ljudi zarobljeni u vozilima i domovima

V. Mo./Hina

30.09.2025 u 18:04

Poplava na Ibizi
Poplava na Ibizi Izvor: Profimedia; EPA; montaža: tportal.hr / Autor: Vicent MARI / AFP ; Sergio G. Canizares
Uragan Gabrielle koji od prošlog tjedna hara Atlantikom u utorak nastavlja pustošiti španjolske otoke Ibizu i Formenteru

Meteorološka služba AEMET zadržala je najviši crveni stupanj uzbune na oba otoka do 16 sati, a list Diario de Ibiza izvijestio je o znatnoj šteti.

Videozapisi na društvenim mrežama prikazuju automobile koje nosi poplava, na Ibizi i u regiji Valencije u kontinentalnoj Španjolskoj.

Vatrogasci na Ibizi morali su intervenirati na više od 20 poziva samo tijekom jutra u utorak. Novine El País i drugi mediji izvijestili su o zarobljenim ljudima u svojim automobilima i domovima. Nekoliko cesta je zatvoreno, uključujući pristupnu cestu do zračne luke i obilaznicu oko grada Ibize.

Prema AEMET-u, u blizini zračne luke palo je 74 milimetra kiše u roku od nekoliko sati, a prekidi u opskrbi struje i srušeno drveće dodatno su otežali situaciju.

Poplava na Ibizi
Poplava na Ibizi Izvor: Profimedia / Autor: Vicent MARI / AFP / Profimedia

Balearski otok Mallorca također se nosi s poplavama, a mediji izvještavaju da je sjeverni dio planinskog lanca Tramuntana na sjeverozapadu otoka posebno teško pogođen.

U ponedjeljak je regiju Valencije pogodila tuča, vjetar i obilne kiše, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućnosti još jedne katastrofe u regiji, nešto manje od godinu dana nakon razorne oluje 29. listopada 2024., koja je odnijela gotovo 230 života.

tportal
