Upravno vijeće HZZO-a: Novi lijekovi na osnovnoj listi

Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) na osnovnu listu lijekova stavljena su tri nova lijeka za liječenje multiplog mijeloma, karfilzomib, iksazomib i daratumumab, a na dopunsku listu je stavljen ciklosporin za liječenje suhog oka, priopćio je u četvrtak HZZO

Poljska je planirala progresivno oporezivati maloprodajne kompanije - po stopi od 0,8 posto one s prometom od 17 milijuna do 170 milijuna zlota, te od 1,4 posto one s prometom većim od 170 milijuna zlota.

Porez je trebao stupiti na snagu 2016. ali ga je Komisija blokirala pokretanjem istrage koja je trebala pokazati predstavlja li nedopuštenu državnu potporu manjim poduzećima.