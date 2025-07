Što sada kada se Trump okrenuo protiv Putina? 'Ruski čelnik bi mogao odigrati jednu kartu...'

Trump je poznat po tome da pojačava pritisak retorikom i carinama u odnosima s prijateljima i neprijateljima. No sada se suočava s nemilosrdnim protivnikom koji podiže ulog ne riječima, već ljudskim životima, što potvrđuju sve intenzivniji napadi dronovima na Kijev — jasna poruka Bijeloj kući.

Trumpov put od idoliziranja ruskog čelnika do njegovog javnog prozivanja i kritiziranja pretvorio se u melodramu personalizirane geopolitike. No ono što slijedi sada daleko je važnije, piše u analizi CNN.

Čini se da je Trump stigao do prekretnice. Premda je nekada Ukrajinu optuživao za ratne žrtve, sada se okrenuo protiv Rusije. Kako će to utjecati na američku politiku prema ratu i Rusiji, ali i na Trumpove vlastite pokušaje da usmjeri američko vodstvo, ostaje pitanje na koje tek treba odgovoriti.

'Mi šaljemo oružje NATO-u, a NATO to oružje plaća sto posto', rekao je Trump. 'Slat ćemo Patriote NATO-u, a NATO će ih zatim distribuirati', dodao je. Točni detalji sporazuma još nisu jasno objavljeni.

Mnogi američki i europski promatrači godinama su pokušavali uvjeriti Trumpa da Putin nikada nije imao namjeru završiti rat. Sada, kada je Trump to napokon priznao, postavlja se pitanje hoće li pokušati prisiliti Putina na pregovore, primjerice povećanjem američke vojne pomoći Ukrajini ili uvođenjem novih sankcija Rusiji, Kini i Indiji.

Rizici rastu s porastom napetosti između SAD-a i Rusije

Jedan od najvećih rizika u razdoblju napetosti između Bijele kuće i Kremlja bio bi scenarij u kojem se Trump i Putin nađu zarobljeni u spirali eskalacije — potencijalno kako bi obranili vjerodostojnost koju su obojica značajno uložili u njihov međusobni odnos.

Nema dokaza da Trump želi sukob s Putinom. Također, ništa u Putinovom ponašanju ne upućuje na to da želi sukob s Trumpom ili SAD-om. No, ruski je čelnik često prijetio nuklearnim oružjem tijekom sukoba u Ukrajini, očito s ciljem da zastraši zapadne zemlje i njihove građane. Budući da je Trump više puta izrazio užasnutost katastrofalnim posljedicama mogućeg nuklearnog sukoba, to je karta koju bi Putin mogao ponovno odigrati ako napetosti ozbiljno eskaliraju.