Dio radnika ZET-a ide u prosvjed: 'Uvjeti su kriminalni, golubovi s*ru po ljudima'

Radnici traže i transparentne natječaje za sva radna mjesta, kupnju modernih i kvalitetnih vozila, ispravne skretnice te ispravne donje i gornje vodove. Ako se ne udovolji njihovim zahtjevima, radnici ZET-a najavljuju štrajk za jesen, javlja HRT.

Zaposlenik ZET-a i organizator prosvjeda Neven Brnjas za portal HRT-a rekao je kako razloga za nezadovoljstvo ima napretek, u svakom segmentu ima problema. Vozači su nezadovoljni, kako kaže Brnjas, jer im se 40 godina nije mijenjao koeficijent, koji iznosi 2,40. Brnjas smatra da bi idealni bio barem 3. Rekao je kako određeni sindikati ne govore istinu o plaćama vozača u ZET-u. Plaća vozača tramvaja je oko sedam tisuća kuna. - Zbog nedovoljnog broja radnika, radi se prekovremeno, vozači imaju velik broj noćnih smjena pa mnogi to računaju kao plaću. No to nije plaća, zna se što je plaća, poručio je. Dodao je da su tehnički uvjeti za rad kriminalni.