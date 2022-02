UN: Zbog klimatskih promjena će poskupjeti hrana i rasti siromaštvo

Klimatske promjene i ekstremni vremenski uvjeti već nanose štetu svjetskom gospodarstvu i milijuni će postati siromašni ako se one ne obuzdaju jer će porasti cijene hrane i poremetit će se trgovina i tržište rada, upozorili su u ponedjeljak stručnjaci UN-a za klimu

U izvješću se navodi da klimatske promjene na svijet utječu brže no što su znanstvenici očekivali, dok zemlje nisu uspjele obuzdati emisije ugljika koje su potaknule porast prosječne globalne temperature.

"Promjene u poljoprivrednoj produktivnosti, utjecaji na zdravlje ljudi i sigurnost hrane, uništavanje domova i infrastrukture te gubitak imovine i prihoda, s negativnim učincima na rodnu i društvenu jednakost", neki su od utjecaja klimatskih promjena koje navodi izvješće.

Utjecaji nisu kvantificirani te se ukazuje da postoje velike razlike u procjenama zbog primjene različitih metodologija, ali se navodi da će disproporcionalno biti pogođene siromašnije zemlje.

"Prema projekcijama postoje značajne regionalne varijacije u ukupnim ekonomskim štetama od klimatskih promjena, dok je šteta često proporcionalno veća za zemlje u razvoju", zaključuje se.

Prema scenariju "visoke ranjivosti i visokog zagrijavanja" panel procjenjuje da će dodatnih 183 milijuna stanovnika biti pothranjeno u zemljama s niskim dohotkom zbog klimatskih promjena do 2050.

Izvješće je objavljeno u trenutku kada se zbog porasta cijena energenata dio političara protivi promicanju čišćih izvora energije jer bi se time povećali osnovni troškovi za najsiromašnije.

Izvješće IPCC-a usredotočilo se na inflatorne rizike nečinjenja, ustvrdivši da zagrijavanje utječe na manju produktivnost poljoprivrednog sektora te bi moglo utjecati na poljoprivrednike da se prebace u druge sektore.

"To bi izazvalo negativne posljedice poput smanjene proizvodnje hrane i viših cijena hrane", navodi se, dodajući da bi to zauzvrat dovelo do povećanja siromaštva, ekonomskih nejednakosti i prisilnih migracija u gradove.