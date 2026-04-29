Kralj Charles inače pažljivo bira riječi, ali govor u SAD-u bio je neobično izravan

Charles III. pažljivo bira riječi, baš kao i njegova pokojna majka, Elizabeta II. No njegov govor pred zajedničkom sjednicom Kongresa bio je neuobičajeno izravan
Naime britanski kralj podsjetio je Sjedinjene Države na njihove republikanske vrijednosti: vladavinu prava, demokraciju i snagu međunarodnog utjecaja. Pritom nije otvoreno kritizirao administraciju Donalda Trumpa, ali je jasno naznačio zabrinutost zbog smjera američke politike, ističući ključne stupove zapadne demokracije: sustav provjera i ravnoteža, savezništva i međuvjersku toleranciju, piše CNN.
Pozvao je i na snažnu obranu Ukrajine te zaštitu prirode, diskretno aludirajući na klimatske promjene koje Trump često odbacuje kao 'prijevaru'. Naglasio je i da se saveznici mogu ne slagati bez narušavanja trajnih odnosa. 'Američke riječi imaju težinu i značenje, kao što ih imaju od same neovisnosti', rekao je, dodajući: 'Djela ove velike nacije još su važnija.'
Njegovo viđenje američkih vrijednosti vjerojatno je više odgovaralo demokratima nego potpredsjedniku J.D.-ju Vanceu. Ipak, Charles je ublažio ton iskazujući poštovanje domaćinima citiranjem Trumpovih riječi o 'neprocjenjivom i vječnom' odnosu dviju zemalja te hvaleći američka postignuća, a ceremonijalni sjaj državnog posjeta omekšao je oštrije poruke.
Trump nije pokazao znakove uvrijeđenosti, a kralj je osudio nedavni pokušaj atentata na njega. Podsjetio je i na posjet svoje majke Washingtonu nakon Sueske krize, istaknuvši trajnu važnost odnosa dviju zemalja.
Povijesna ironija i političke poruke
Charlesov posjet bio je pun ironije: potomak Georgea III. držao je govor o demokraciji pred institucijom nastalom iz Kontinentalnog kongresa. Spomenuo je pritom Magnu Cartu te naglasio 'vladavinu prava i neovisno sudstvo', bez izravne kritike Bijele kuće, ali uz jasno iznošenje vlastitih vrijednosti.
Analitičar Garret Martin ocijenio je njegov govor kao suptilnu kritiku. 'Zvučalo je gotovo kao da kralj poručuje predsjedniku da bude manje nalik kralju', rekao je.
Britanski monarh pritom je odbacio Trumpove tvrdnje o nedovoljnom doprinosu saveznika: 'Nakon 11. rujna odgovorili smo zajedno, kao što to činimo više od stoljeća.' Istaknuo je i povećanje britanske vojne potrošnje te svoje iskustvo iz Hladnog rata.
Trump i kraljevska simbolika
Trump je u govoru istaknuo povijesno savezništvo Franklina Roosevelta i Winstona Churchilla, naglašavajući kontinuitet borbe za slobodu. No razlika je jasna; dok monarh simbolizira kontinuitet, predsjednik s ograničenim mandatom to ne može.
Na kraju je Charles upozorio Trumpa riječima Abrahama Lincolna: 'Svijet možda neće pamtiti ono što govorimo, ali nikada neće zaboraviti ono što činimo.'