Kralj Charles inače pažljivo bira riječi, ali govor u SAD-u bio je neobično izravan

Naime britanski kralj podsjetio je Sjedinjene Države na njihove republikanske vrijednosti: vladavinu prava, demokraciju i snagu međunarodnog utjecaja. Pritom nije otvoreno kritizirao administraciju Donalda Trumpa, ali je jasno naznačio zabrinutost zbog smjera američke politike, ističući ključne stupove zapadne demokracije: sustav provjera i ravnoteža, savezništva i međuvjersku toleranciju, piše CNN.

Pozvao je i na snažnu obranu Ukrajine te zaštitu prirode, diskretno aludirajući na klimatske promjene koje Trump često odbacuje kao 'prijevaru'. Naglasio je i da se saveznici mogu ne slagati bez narušavanja trajnih odnosa. 'Američke riječi imaju težinu i značenje, kao što ih imaju od same neovisnosti', rekao je, dodajući: 'Djela ove velike nacije još su važnija.'

Njegovo viđenje američkih vrijednosti vjerojatno je više odgovaralo demokratima nego potpredsjedniku J.D.-ju Vanceu. Ipak, Charles je ublažio ton iskazujući poštovanje domaćinima citiranjem Trumpovih riječi o 'neprocjenjivom i vječnom' odnosu dviju zemalja te hvaleći američka postignuća, a ceremonijalni sjaj državnog posjeta omekšao je oštrije poruke.