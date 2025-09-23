UN objavio izvješće: Izrael želi trajnu kontrolu nad Gazom i židovsku većinu na Zapadnoj obali

"Izraelske snage također su namjerno izmijenile geografiju Gaze " stvaranjem vojnih koridora, širenjem granične tampon zone i uspostavljanjem sigurnosnih zona", navodi se u izvješću UN-ovog Neovisnog istražnog povjerenstva na okupiranom palestinskom teritoriju.

UN-ovo izvješće detaljno opisuje kako su izraelske vlasti sveobuhvatno i sustavno uništavale civilnu infrastrukturu u koridorima i tampon zoni Gaze , što je rezultiralo širenjem kontrole Izraela na 75 posto Pojasa Gaze do srpnja ove godine.

Izrael i dalje tvrdi da ne vodi rat protiv stanovništva Gaze, nego protiv militantne skupine Hamas čiji su borci napali Izrael 7. listopada 2023. i time potaknuli rat.

Izrael kaže da izvješće 'sve naopako prikazuje'

Izraelska misija u Ženevi odbacila je nalaze izvješća.

"Hamas ima genocidne namjere prema Izraelu, izvješće sve naopako prikazuje. Povjerenstvo ne propušta priliku da otkrije svoj istinski karakter i politički motiviranu agendu."

Povjerenstvo je također utvrdilo da su od listopada 2023. godine izraelske politike pokazale jasnu namjeru prisilnog preseljenja Palestinaca, proširenja židovskih naselja i aneksije cijele Zapadne obale.

"Sve učestaliji nasilni napadi doseljenika rezultirali su prisilnim raseljavanjem zajednica i naknadnom judaizacijom područja Zapadne obale", navodi se u izvješću.

Povjerenstvo također ističe vojne operacije u izbjegličkim kampovima Dženinu, Tulkaremu i Nur Šams, što je rezultiralo uništenjem domova i infrastrukture te raseljavanjem stanovnika - što Povjerenstvo smatra vojno neopravdanim i jednakim kolektivnom kažnjavanju.

Izraelski ministar obrane Israel Katz prethodno je rekao da je operacija uvelike smanjila prijetnju palestinskih oružanih skupina.

U Hamasovu napadu na Izrael 7. listopada ubijeno je 1200 ljudi, a oteta 251 osoba.

Otada, Izrael je u Gazi ubio više od 65.000 ljudi, dok globalna agencija za praćenje gladi kaže da dio enklave pati od gladi.