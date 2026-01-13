UN: 'Ciklus strašnog nasilja u Iranu ne smije se nastaviti'

Povjerenik UN-a za ljudska prava rekao je u utorak da je "zgrožen" sve većim nasiljem iranskih sigurnosnih snaga nad mirnim prosvjednicima, a UN je, pozivajući se na vlastite izvore, rekao da su do sada stotine ubijene
Vjerski vođe Islamske Republike suočavaju se s najvećim prosvjedima od 2022., a u nedjelju je organizacija za ljudska prava objavila da je u nemirima ubijeno više od 500 ljudi. Iranski dužnosnik u utorak je rekao da je taj broj veći, da je oko 2000 mrtvih.
"Ovaj ciklus strašnog nasilja ne smije se nastaviti. Iranski narod i njihovi zahtjevi za pravednošću, jednakošću i pravdom moraju se čuti", rekao je visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Turk u izjavi koju je pročitao glasnogovornik ureda UN-a za ljudska prava Jeremy Laurence.
Na pitanje o razmjerima ubojstava, Laurence je rekao da se radi o stotinama, pozivajući se na izvore Ujedinjenih naroda u Iranu. Turk je izrazio zabrinutost da bi se tisuće uhićenih prosvjednika moglo suočiti sa smrtnom kaznom.
Nemiri su potaknuli američkog predsjednika Donalda Trumpa da obnovi prijetnje vojnom intervencijom u ime iranskih prosvjednika.
"Postoji zabrinutost da su (prosvjedi) instrumentalizirani, a nitko ih ne bi trebao instrumentalizirati", rekao je Laurence o mogućoj američkoj intervenciji