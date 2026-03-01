'Povijesna slučajnost' pretvorila 'slabog vođu u jednog od pet najmoćnijih Iranaca u posljednjih 100 godina'

Hamenei je navodno, po izrealskim izvorima, ubijen u subotu američko-izraelskim napadima na njegovu rezidenciju u Teheranu.

Iranske vlasti to negiraju i tvrde da je Hamenei i dalje na čelu države.

Hamneijeva smrt bila bi golem udarac Islamskoj Republici koju je vodio od 1989., desetljeće nakon što se istaknuo u teokratskoj revoluciji koja je srušila iransku monarhiju i potresla Bliski istok.

Hamenei je već preživio razne nevolje, ali se čak i prije subotnjeg napada suočavao se s najtežom krizom svoje 36-godišnje vladavine, pokušavajući 'spinati' pregovore sa Sjedinjenim Državama o iranskom nuklearnom programu.

Već ove godine zapovjedio je najsmrtonosniji obračun od Islamske revolucije 1979., rekavši da one koji prosvjeduju diljem zemlje, isprva protiv rastućih cijena, 'treba staviti na svoje mjesto' prije nego što su sigurnosne snage otvorile vatru na prosvjednike koji su skandirali 'Smrt diktatoru!'

Nepopustljivost ga koštala života?

Prošloga lipnja Hamenei je bio prisiljen skrivati ​​se tijekom 12 dana zračnih napada Izraela, a zatim i SAD-a, u kojima je ubijeno nekoliko bliskih suradnika i zapovjednika Revolucionarne garde te uništena vrijedna nuklearna i raketna postrojenja.

Taj udar bio je među mnogim neizravnim posljedicama Hamasova napada na Izrael koji je ne samo izazvao rat u Gazi, već i potaknuo Izrael da napadne druge regionalne iranske posrednike.