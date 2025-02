Umirovljenici u Zagrebu lakše će do novca: Mijenja se bitan uvjet za novčanu naknadu

To je u prosjeku 20-postotno povećanje unutar četiri korisničke skupine, s time što su sada te korisničke skupine također povećane. Procjenjuje se, kaže, da će se ovime postojeći broj korisnika povećati sa sadašnjih 3762 na gotovo 10.000 .

Pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu Lora Vidović rekla je da se tom Odlukom, koju je predložio gradonačelnik Tomislav Tomašević , povećava cenzus prihoda za ostvarenje novčane naknade umirovljenicima , do sada je to bilo 238 eura, a sada je 350 eura mjesečno .

Besplatan prijevoz ZET-om

Također, Odlukom se proširuje obuhvat osoba s invaliditetom koje mogu ostvariti besplatan prijevoz ZET-om. Do sada su to pravo imale osobe s invaliditetom koje su imale najmanje treći stupanj invaliditeta ili najmanje 70 posto oštećenja organizma, a sada to pravo dobivaju osobe s invaliditetom koje su mlađe od 65 godina, koje nisu u radnom odnosu i koje imaju drugi, treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta ili najmanje 40 posto oštećenja organizma.

Do sada to je obuhvaćalo oko 10.500 korisnika, a očekuju da će stupanjem na snagu Odluke njihov broj biti 28.000, rekla je Vidović.

Odlukom o socijalnoj skrbi omogućit će se i pravo na besplatan javni prijevoz ZET-om djeci do 18 godina koja imaju prebivalište u Gradu Zagrebu. Pročelnica Vidović rekla je da time pokušavaju rasteretiti dio obiteljskog proračuna koji odlazi na ZET-ov prijevoz.

Do sada je besplatan prijevoz ZET-om imalo oko tisuću osnovnoškolaca i srednjoškolaca, a stupanjem na snagu ove Odluke će njihov broj porasti na oko 100.000.