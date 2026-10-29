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Umirovljeni brigadir prijetio bombom na Pantovčaku: Sad je saznao kaznu

M.Či.

29.10.2026 u 22:53

Ured predsjednika RH na Pantovčaku
Ured predsjednika RH na Pantovčaku Izvor: Pixsell / Autor: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
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Muškarac koji je prošle godine došao pred kompleks Ureda predsjednika RH i prijetio bombom te pokušao nasilno ući u štićeni prostor, osuđen je na djelomično uvjetnu kaznu

Podsjetimo, radi se o umirovljenom brigadiru Stanislavu K. koji je godinama radio u Uredu predsjednika kao pročelnik Odjela za odlikovanja i priznanja, a bio je i vojni ataše u Sloveniji. Kako navodi Jutarnji list, u predsjednički kompleks pokušao je ući jer je želio da ga predsjednik Zoran Milanović primi na razgovor. Naime, želio je da ga se postavi za veleposlanika u Sloveniji.

Tijekom suđenja na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, tužiteljstvo ga je teretilo za lažnu uzbunu i nedozvoljeno držanje oružja te predložilo da ga se osudi na godinu i pol bezuvjetnog zatvora. Nakon što je Stanislav K. u sudnici priznao krivnju i izrazio kajanje, tužiteljstvo je ublažilo prijedlog.

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Na kraju je osuđen na godinu i pol zatvora od čega pola godine na bezuvjetni dio, dok je ostatak pretvoren u uvjetnu kaznu. No, ako u sljedećih pet godina ponovi djelo, kaznu će izdržavati iza rešetaka. Osim toga, dobio je i sigurnosnu mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja, oduzet će mu se pronađeno oružje i mora platiti gotovo 3000 eura sudskih troškova.

'Nikada to više ne bih ponovio, jer to moje ponašanje nije ispalo normalno. Nisam smio lažno prijetiti da imam bombu niti tako nešto napraviti pred ljudima koje poznajem od ranije. Jako mi je žao i zbog obitelji i zbog okoline', rekao je sutkinji umirovljeni brigadir, a prenosi Jutarnji list

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