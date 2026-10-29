Umirovljeni brigadir prijetio bombom na Pantovčaku: Sad je saznao kaznu

Podsjetimo, radi se o umirovljenom brigadiru Stanislavu K. koji je godinama radio u Uredu predsjednika kao pročelnik Odjela za odlikovanja i priznanja, a bio je i vojni ataše u Sloveniji. Kako navodi Jutarnji list, u predsjednički kompleks pokušao je ući jer je želio da ga predsjednik Zoran Milanović primi na razgovor. Naime, želio je da ga se postavi za veleposlanika u Sloveniji.

Tijekom suđenja na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, tužiteljstvo ga je teretilo za lažnu uzbunu i nedozvoljeno držanje oružja te predložilo da ga se osudi na godinu i pol bezuvjetnog zatvora. Nakon što je Stanislav K. u sudnici priznao krivnju i izrazio kajanje, tužiteljstvo je ublažilo prijedlog.