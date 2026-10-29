FOTO NATO se okupio u Dugom Selu: Izveli su jednu od vježbi kojom spašavaju živote

Zapovjednik Pukovnije Vojne policije bojnik Mario Stankić istaknuo je da su vojni psi i njihovi vodiči svakodnevno angažirani na sigurnosnim zadaćama te održavanju reda i stege.

Forum vojnih radnih pasa NATO-a organizira Pukovnija Vojne policije Oružanih snaga RH u suradnji s NATO-ovim Centrom izvrsnosti Vojne policije iz Poljske, a u sklopu programa održava se i taktičko-pokazna vježba, priopćilo je u četvrtak Ministarstvo obrane (MORH).

Naglasio je da je forum važan za razvoj sposobnosti i razmjenu iskustava između Hrvatske i međunarodnih partnera.

„U odnosu na naše partnere iz međunarodne zajednice, bez skromnosti mogu reći da smo izvrsni. Ponosan sam što mogu reći da su ovo sjajni ljudi koji svaki dan ulažu u sebe, u svoj rad, zaista su ponos Hrvatske”, poručio je Stankić.

Na forumu sudjeluju 24 vodiča i 12 pasa

Zapovjednik Obučnog centra vodiča i pasa „Satnik Krešimir Ivošević” satnik Mladen Vranić rekao je da na forumu sudjeluju 24 vodiča i 12 pasa obučenih za otkrivanje eksploziva i droga. Program uključuje i pružanje prve pomoći psima.

„Naglasak cijelog foruma bio je na interoperabilnosti međunarodnih snaga, odnosno na tome da svi zajedno mogu u bilo koje vrijeme, u bilo kojim aktivnostima odraditi zadaću za koju se obučavaju”, istaknuo je Vranić.

Pomoćnik voditelja Centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa Ministarstva unutarnjih poslova Ivan Križić izrazio je zadovoljstvo sudjelovanjem pripadnika MUP-a na međunarodnom forumu.

„Ponosni smo što smo na ovim praktičnim vježbama dokazali da su naši instruktori stekli izniman ugled na međunarodnoj razini, što dokazuje da zadovoljavamo sve norme i vojne i NATO-ove standarde”, istaknuo je Križić.

Forum je prilika za razmjenu znanja i iskustava o obuci i uporabi vojnih pasa te različitim metodama njihova osposobljavanja.

Vojni radni psi važan su dio sposobnosti Oružanih snaga RH. Koriste se za otkrivanje eksploziva i droga, svladavanje osumnjičenih, pretraživanje prostora, potporu vojnim i sigurnosnim operacijama te zaštitu ljudi i objekata.