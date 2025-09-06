Evo tko je umirovljeni brigadir koji je htio upasti na Pantovčak kod Milanovića

Krulić je 10-ak godina radio u Uredu predsjednika RH, gdje je obnašao dužnosti pročelnika nekoliko predsjednika. Bio je aktivan i u braniteljskim udrugama na području Zagreba, obnašajući visoke funkcije. Krulić je u Sloveniji služio kao vojni ataše, gdje je završio zbog svog iskustva, ali se, kako doznajemo, u svom radu nije previše iskazao, pišu 24sata.

Podsjetimo, umirovljeni brigadir se u petak ujutro automobilom dovezao do ulaza u kompleks na Pantovčaku 241 u Zagrebu, izašao iz vozila i preskočio ogradu. Kada su ga pripadnici osiguranja zaustavili, počeo je govoriti da u automobilu kojim je došao ima bombu. Policija je brzo stigla na teren, privela ga i pretražila vozilo, no nikakva eksplozivna naprava nije pronađena.