Evo tko je umirovljeni brigadir koji je htio upasti na Pantovčak kod Milanovića

Umirovljeni brigadir koji je nasilno pokušao ući na u Ured predsjednika na Pantovčaku je Stanislav Krulić (67)
Krulić je 10-ak godina radio u Uredu predsjednika RH, gdje je obnašao dužnosti pročelnika nekoliko predsjednika. Bio je aktivan i u braniteljskim udrugama na području Zagreba, obnašajući visoke funkcije. Krulić je u Sloveniji služio kao vojni ataše, gdje je završio zbog svog iskustva, ali se, kako doznajemo, u svom radu nije previše iskazao, pišu 24sata.
Podsjetimo, umirovljeni brigadir se u petak ujutro automobilom dovezao do ulaza u kompleks na Pantovčaku 241 u Zagrebu, izašao iz vozila i preskočio ogradu. Kada su ga pripadnici osiguranja zaustavili, počeo je govoriti da u automobilu kojim je došao ima bombu. Policija je brzo stigla na teren, privela ga i pretražila vozilo, no nikakva eksplozivna naprava nije pronađena.
Zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje zbog sumnje u kaznena djela lažna uzbuna te nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Tijekom pretrage njegovog stana na području Medveščaka pronađena je i privremeno oduzeta automatska puška s pripadajućim spremnikom, četiri dodatna spremnika te više komada streljiva.
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku. Kako se navodi, zahtijevao je da ga predsjednik Milanović primi na razgovor jer je želio da ga postavi za veleposlanika u Sloveniji.