Idete na groblje? Evo kakvo vas vrijeme očekuje

No, posvuda će biti vjetrovito i hladno. Na kopnu, uz slab i umjeren sjeverac, temperatura će ujutro biti između pet i osam stupnjeva, dok će na obali za osjet hladnoće biti odgovorna bura, koja će pod Velebitom imati olujne i orkanske udare.

Tako će u petak ujutro biti pretežno oblačno, a najoblačnije će biti u Slavoniji i gorskoj Hrvatskoj. Tamo je tijekom jutra najveća mogućnost za povremenu kišu. Istovremeno, u zapadnim će krajevima i uz obalu biti najviše sunca.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj ostaje oblačno, s mogućnošću povremeno malo kiše. Temperatura ne bi trebala prelaziti 13 stupnjeva. U Slavoniji će kiša padati povremeno, češće u Posavini, a temperatura će se kretati oko 10 stupnjeva.

Istra i Primorje bit će najsunčaniji dio Hrvatske, ali uz jaku buru. Pod Velebitom njeni udari mogu biti i do 130 kilometara na sat.

U Dalmaciji djelomično oblačno s više sunčanih razdoblja na sjeveru. Bura će puhati posvuda, a iako će osjet hladnoće zbog toga biti veći, temperatura bi se mogla popeti do 19 stupnjeva.

Vikend u znaku oblaka

I tijekom vikenda prevladavat će oblačno vrijeme. U subotu je moguće još malo sunca u unutrašnjosti, ali vjetrovito i hladno. Na moru više sunčanih razdoblja na sjeveru, dok će u Dalmaciji biti više lokalne kiše i pljuskova.

Kiša će češće padati u nedjelju, a zbog pada temperature moguće je da u gorju padne i malo snijega.

Hladno i vjetrovito vrijeme nastavit će se i početkom sljedećeg tjedna, ističu meteorolozi za Dnevnik Nove TV.