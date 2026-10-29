PRVI SU VEĆ PODIJELJENI

Vučićev propagandist najavio 1000 otkaza: 'Voli vas vaš Žex'

M.Či.

29.10.2026 u 22:27

Željko Mitrović
Željko Mitrović Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL
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Vlasnik Pink Media Grupe, Željko Mitrović, na platformi X objavio je kako će morati otpustiti velik broj ljudi. Prvi otkazi već su podijeljeni

Prvi na udaru našli su se zaposleni u Teatru Odeon. Njih oko 150.

'Jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumijevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u cijelom sustavu morat ću otpustiti oko tisuću ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje još nisu stigle do "zelene grane". Vidimo se, dragi prijatelji, u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žex!', napisao je.

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Podsjetimo, Mitrović je zgradu nekadašnjeg kina Odeon u Beogradu kupio 2022. godine, a kazalište je otvoreno u rujnu 2024.

Mitrović je u javnosti poznat kao medijski mogul i vlasnik TV Pink, veliki je pobornik bivšeg srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Često mu je javno iskazivao podršku, kako privatno tako i kroz TV Pink.

Upravo je ta njegova televizija poznata kao jedan od najbližih medija Vučiću jer je često nekritički prenosio režimsku propagandu i prozivao njihove protivnike. A taj 'prijateljski' odnos nije se zaustavio samo na TV Pinku, već se proširio i na druge Mitrovićeve tvrtke.

Tako je od države dobio posao razvoja i proizvodnje borbenih dronova IKA Bombarder i IKA-ROCKETDron u svojoj tvrtki PRDC (Pink Research & Development Center).

Zanimljivo je da je Mitrović otkaze najavio svega nekoliko dana nakon što je Vučić izgubio na izborima, a Studentska lista najavila reviziju brojnih državnih poslova. 

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