izraz sućuti

Stižu izrazi sućuti nakon pada helikoptera kod Brčkog: Javili se Dodik, Meloni, Kallas...

M.Da.

29.10.2026 u 21:14

Pad helikoptera kod Brčkog
Pad helikoptera kod Brčkog Izvor: Pixsell / Autor: Predrag Simic/PIXSELL
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Talijanska premijerka je u svoje i ime Vlade uputila sućut obiteljima, prijateljima i kolegama poginulih pripadnika EUFOR-a koji su stradali u padu helikoptera kod Brčkog. Isto su učinili Milorad Dodik, Antonio Tajani, Kaja Kallas...

Premijerka Italije, Giorgia Meloni oglasila se na društvenim mrežama nakon pada helikoptera EUFOR-a kod Brčkog.

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Podsjetimo, tri su osobe poginule na licu mjesta, dok je još jedna podlegla ozljedama u bolnici. Još 11 pripadnika EUFOR-a je ozlijeđeno. Svi su talijanski državljani.

Pad helikoptera kod Brčkog Izvor: Pixsell / Autor: Predrag Simic/PIXSELL

"Vijest o tragičnoj nesreći italijanskog helikoptera EUFOR-a u Bosni i Hercegovini razlog je za duboku tugu. Moje misli su sa žrtvama, njihovim obiteljima i svima onima koji, angažirani u misiji za mir i stabilnost u regiji, proživljavaju sate strepnje. Njima upućujem svoju najiskreniju sućut, kao i sućut talijanske Vlade", navela je Meloni.

Potpredsjednik talijanske vlade, Antonio Tajani, pridružio se izrazima sućuti.

"Duboko ožalošćen, stojim uz naše oružane snage zbog tragedije koja se dogodila u Bosni. Moje misli su s obiteljima žrtava. Ova strašna tragedija pogađa srca svih Talijana. Talijanski veleposlanik u Sarajevu već je na putu za Brčko, mjesto nesreće. Ministarstvo vanjskih poslova pružit će svu potrebnu podršku. Molim za naše pale i ranjene na dužnosti", poručio je.

Javio se Dodik

Javio se i bivši lider Republike Srpske, Milorad Dodik. On se dotakao povijesnih veza s Italijom te je čak spomenuo i obol Giuseppea Garibaldija u Hercegovačkom ustanku.

"S dubokom tugom primio sam vijest o tragediji koja je zadesila talijanske pripadnike EUFOR-a u padu helikoptera u blizini Brčkog. Izražavam najiskreniju sućut obiteljima poginulih, a ozlijeđenima želim brz oporavak.

Pad helikoptera kod Brčkog
  • Pad helikoptera kod Brčkog
  • Pad helikoptera kod Brčkog
  • Pad helikoptera kod Brčkog
  • Pad helikoptera kod Brčkog
  • Pad helikoptera kod Brčkog
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Pad helikoptera kod Brčkog Izvor: Pixsell / Autor: Predrag Simic/PIXSELL

Postoji posebna veza između Talijana i Srba iz Republike Srpske koja seže mnogo dalje nego što većina ljudi misli. Kada je 1875. godine izbio Nevesinjski ustanak i zapalio Hercegovački ustanak, veliki Giuseppe Garibaldi nije šutio. Poslao je svoje ljude - Garibaldovce, mladiće koji su se borili za ujedinjenje Italije, a zatim su došli boriti se na našoj strani. Stigli su u Hercegovinu, uz ustanike, uz vojvodu Miću Ljubibratića, i svojom prisutnošću dali su nešto što se ne zaboravlja - živote za slobodu u borbi u kojoj su stajali uz srpsku mladež.

Republika Srpska svim srcem stoji uz obitelji poginulih i onih koji su ozlijeđeni", poručio je Dodik.

Sućut iz Bruxellesa

Svoje izraze sućuti izrazila je i europska povjerenica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Kaja Kallas.

"Duboko sam ožalošćena gubitkom života u padu helikoptera EUFOR-a u blizini Brčkog, u Bosni i Hercegovini. Moje misli su sa žrtvama, njihovim obiteljima i svima pogođenima. Pripadnici EUFOR-a svakodnevno služe kako bi podržali mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, njihov rad ostaje ključan.

Izrazio sam iskrenu sućut Antoniju Tajaniju i Guidu Crosettu. Europa je u potpunosti solidarna s Italijom u ovom teškom trenutku. Ostajemo u bliskom kontaktu sa zapovjednikom EUFOR-a i našim predstavnicima EU na terenu", napisala je Kallas.

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