Stižu izrazi sućuti nakon pada helikoptera kod Brčkog: Javili se Dodik, Meloni, Kallas...

Talijanska premijerka je u svoje i ime Vlade uputila sućut obiteljima, prijateljima i kolegama poginulih pripadnika EUFOR-a koji su stradali u padu helikoptera kod Brčkog. Isto su učinili Milorad Dodik, Antonio Tajani, Kaja Kallas...
Premijerka Italije, Giorgia Meloni oglasila se na društvenim mrežama nakon pada helikoptera EUFOR-a kod Brčkog.
Podsjetimo, tri su osobe poginule na licu mjesta, dok je još jedna podlegla ozljedama u bolnici. Još 11 pripadnika EUFOR-a je ozlijeđeno. Svi su talijanski državljani.
"Vijest o tragičnoj nesreći italijanskog helikoptera EUFOR-a u Bosni i Hercegovini razlog je za duboku tugu. Moje misli su sa žrtvama, njihovim obiteljima i svima onima koji, angažirani u misiji za mir i stabilnost u regiji, proživljavaju sate strepnje. Njima upućujem svoju najiskreniju sućut, kao i sućut talijanske Vlade", navela je Meloni.
Potpredsjednik talijanske vlade, Antonio Tajani, pridružio se izrazima sućuti.
"Duboko ožalošćen, stojim uz naše oružane snage zbog tragedije koja se dogodila u Bosni. Moje misli su s obiteljima žrtava. Ova strašna tragedija pogađa srca svih Talijana. Talijanski veleposlanik u Sarajevu već je na putu za Brčko, mjesto nesreće. Ministarstvo vanjskih poslova pružit će svu potrebnu podršku. Molim za naše pale i ranjene na dužnosti", poručio je.
Javio se Dodik
Javio se i bivši lider Republike Srpske, Milorad Dodik. On se dotakao povijesnih veza s Italijom te je čak spomenuo i obol Giuseppea Garibaldija u Hercegovačkom ustanku.
"S dubokom tugom primio sam vijest o tragediji koja je zadesila talijanske pripadnike EUFOR-a u padu helikoptera u blizini Brčkog. Izražavam najiskreniju sućut obiteljima poginulih, a ozlijeđenima želim brz oporavak.
Postoji posebna veza između Talijana i Srba iz Republike Srpske koja seže mnogo dalje nego što većina ljudi misli. Kada je 1875. godine izbio Nevesinjski ustanak i zapalio Hercegovački ustanak, veliki Giuseppe Garibaldi nije šutio. Poslao je svoje ljude - Garibaldovce, mladiće koji su se borili za ujedinjenje Italije, a zatim su došli boriti se na našoj strani. Stigli su u Hercegovinu, uz ustanike, uz vojvodu Miću Ljubibratića, i svojom prisutnošću dali su nešto što se ne zaboravlja - živote za slobodu u borbi u kojoj su stajali uz srpsku mladež.
Republika Srpska svim srcem stoji uz obitelji poginulih i onih koji su ozlijeđeni", poručio je Dodik.
Sućut iz Bruxellesa
Svoje izraze sućuti izrazila je i europska povjerenica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Kaja Kallas.
"Duboko sam ožalošćena gubitkom života u padu helikoptera EUFOR-a u blizini Brčkog, u Bosni i Hercegovini. Moje misli su sa žrtvama, njihovim obiteljima i svima pogođenima. Pripadnici EUFOR-a svakodnevno služe kako bi podržali mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, njihov rad ostaje ključan.
Izrazio sam iskrenu sućut Antoniju Tajaniju i Guidu Crosettu. Europa je u potpunosti solidarna s Italijom u ovom teškom trenutku. Ostajemo u bliskom kontaktu sa zapovjednikom EUFOR-a i našim predstavnicima EU na terenu", napisala je Kallas.