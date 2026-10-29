Stižu izrazi sućuti nakon pada helikoptera kod Brčkog: Javili se Dodik, Meloni, Kallas...

Talijanska premijerka je u svoje i ime Vlade uputila sućut obiteljima, prijateljima i kolegama poginulih pripadnika EUFOR-a koji su stradali u padu helikoptera kod Brčkog. Isto su učinili Milorad Dodik, Antonio Tajani, Kaja Kallas...

Premijerka Italije, Giorgia Meloni oglasila se na društvenim mrežama nakon pada helikoptera EUFOR-a kod Brčkog.

Podsjetimo, tri su osobe poginule na licu mjesta, dok je još jedna podlegla ozljedama u bolnici. Još 11 pripadnika EUFOR-a je ozlijeđeno. Svi su talijanski državljani.

Pad helikoptera kod Brčkog Izvor: Pixsell / Autor: Predrag Simic/PIXSELL

"Vijest o tragičnoj nesreći italijanskog helikoptera EUFOR-a u Bosni i Hercegovini razlog je za duboku tugu. Moje misli su sa žrtvama, njihovim obiteljima i svima onima koji, angažirani u misiji za mir i stabilnost u regiji, proživljavaju sate strepnje. Njima upućujem svoju najiskreniju sućut, kao i sućut talijanske Vlade", navela je Meloni.

La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di EUFOR in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del Governo italiano. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 29, 2026

Potpredsjednik talijanske vlade, Antonio Tajani, pridružio se izrazima sućuti. "Duboko ožalošćen, stojim uz naše oružane snage zbog tragedije koja se dogodila u Bosni. Moje misli su s obiteljima žrtava. Ova strašna tragedija pogađa srca svih Talijana. Talijanski veleposlanik u Sarajevu već je na putu za Brčko, mjesto nesreće. Ministarstvo vanjskih poslova pružit će svu potrebnu podršku. Molim za naše pale i ranjene na dužnosti", poručio je.

Profondamente addolorato, sono vicino alle nostre forze armate per la tragedia accaduta in Bosnia. Un pensiero ai familiari delle vittime. Una terribile disgrazia che scuote il cuore di tutti gli italiani. L’Ambasciatore d’Italia a Sarajevo si sta già recando a Brcko, luogo dell’incidente. Il Ministero degli Esteri fornirà tutto il supporto necessario. Una preghiera per i nostri caduti e i nostri feriti nell’adempimento del dovere. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 29, 2026

Javio se Dodik Javio se i bivši lider Republike Srpske, Milorad Dodik. On se dotakao povijesnih veza s Italijom te je čak spomenuo i obol Giuseppea Garibaldija u Hercegovačkom ustanku. "S dubokom tugom primio sam vijest o tragediji koja je zadesila talijanske pripadnike EUFOR-a u padu helikoptera u blizini Brčkog. Izražavam najiskreniju sućut obiteljima poginulih, a ozlijeđenima želim brz oporavak.

Pad helikoptera kod Brčkog Izvor: Pixsell / Autor: Predrag Simic/PIXSELL







+2 Pad helikoptera kod Brčkog Izvor: Pixsell / Autor: Predrag Simic/PIXSELL

Postoji posebna veza između Talijana i Srba iz Republike Srpske koja seže mnogo dalje nego što većina ljudi misli. Kada je 1875. godine izbio Nevesinjski ustanak i zapalio Hercegovački ustanak, veliki Giuseppe Garibaldi nije šutio. Poslao je svoje ljude - Garibaldovce, mladiće koji su se borili za ujedinjenje Italije, a zatim su došli boriti se na našoj strani. Stigli su u Hercegovinu, uz ustanike, uz vojvodu Miću Ljubibratića, i svojom prisutnošću dali su nešto što se ne zaboravlja - živote za slobodu u borbi u kojoj su stajali uz srpsku mladež. Republika Srpska svim srcem stoji uz obitelji poginulih i onih koji su ozlijeđeni", poručio je Dodik.

С тугом сам примио вијест о страдању италијанских припадника ЕУФОР-a у хеликоптерској несрећи код Брчког. Изражавам најискреније саучешће породицама погинулих, а повријеђенима желим што бржи опоравак. Постоји посебна веза између Италијана и Срба из Републике Српске која сеже много даље него што већина људи зна. Када је 1875. године планула Невесињска пушка и запалила Херцеговачки устанак, велики Ђузепе Гарибалди није остао нијем. Послао је своје људе - гарибалдинце, младиће који су се борили за уједињење Италије, а онда дошли да се боре на нашој страни. Дошли су у Херцеговину, уз устанике, уз војводу Мићу Љубибратића, и својим присуством дали нешто што се не заборавља - животе за слободу у борби у којој су били уз српске младиће. Република Српска је свим срцем уз породице погинулих и повријеђених. — Милорад Додик (@MiloradDodik) October 29, 2026

Sućut iz Bruxellesa Svoje izraze sućuti izrazila je i europska povjerenica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Kaja Kallas. "Duboko sam ožalošćena gubitkom života u padu helikoptera EUFOR-a u blizini Brčkog, u Bosni i Hercegovini. Moje misli su sa žrtvama, njihovim obiteljima i svima pogođenima. Pripadnici EUFOR-a svakodnevno služe kako bi podržali mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, njihov rad ostaje ključan. Izrazio sam iskrenu sućut Antoniju Tajaniju i Guidu Crosettu. Europa je u potpunosti solidarna s Italijom u ovom teškom trenutku. Ostajemo u bliskom kontaktu sa zapovjednikom EUFOR-a i našim predstavnicima EU na terenu", napisala je Kallas.