Sudac Abramović otkrio što je sporno u snimanju na Ustavnom sudu: 'Nije problem snimka, nego...'

' Snimanje sjednica nije predviđeno u poslovniku. Da bi se to predvidjelo, mora se donijeti odluka o tome, a odluku donose suci', rekao je sudac Abramović.

Reporterki Katarini Brečić potvrdio je da svo troje sudaca koji se protive snimanju i dalje dolaze na posao. Ali i pojasnio zašto se protive.

Koji su razlozi da ne žele da se njihovi sastanci snimaju, iako je kupljena sva potrebna oprema, otkrio je u razgovoru za RTL Danas sudac Andrej Abramović.

Na komentar da je sudac Stanišić rekao da su svi suci znali da će se sjednice snimati te da se nitko nije bunio, Abramović je bio odrješit.

'Prešutne odluke ne postoje. Nema odluka ne činjenja ili običajem. Ali, uz dužno poštovanje, ja nisam predsjedniku suda ni tata ni mama da kad on krene nešto raditi što ja mislim da nije dobro da ja njega krenem odgovarat od toga', rekao je.

Pojasnio je da nije toliko sporno samo snimanje, već tko ima pristup tim snimkama.

'Sutkinja Kušan zatražila je snimku, a nije je dobila. Ali, predsjednik suda u priopćenju navodi da možete dobiti sve relevantne dijelove tih snimaka. To je isto jedna dosta zanimljiva izjava. Relevantni dijelovi znači da je onaj koji drži snimku izrezao onako kako on hoće, jelda?', upozorava.

Na optužbe da njih troje blokiraju rad Ustavnog suda na štetu građana, Abramović je za RTL Danas odgovorio kako to nije istina. Nastavio je kako podaci suda pokazuju da ove godine imaju 'prebačaj od preko sedam posto u odnosu na prošlu godinu'.

A na optužbe premijera Plenkovića da rad suda opstruiraju oni koji su izabrani od ljevice, Abramović ističe da će izvući statistiku, ali mu treba više vremena, o tome koliko je u posljednjih 10 godina rušeno zakona lijeve, a koliko desne vlade.