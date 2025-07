Ranije ovog mjeseca, jedan od najpoznatijih ukrajinskih antikorupcijskih aktivista, Vitalij Šabunin , optužen je za prijevaru i izbjegavanje vojne službe. Odmah je reagirao, istaknuvši da su te optužbe politički motivirana odmazda Volodimira Zelenskog zbog razotkrivanja korumpiranih dužnosnika. To je iz ureda predsjednika odmah demantirano.

Pod kontrolom poslušnika Zelenskog

Uz to, Zelenski je u parlamentu progurao novi zakon kojim bi stavio NABU i Posebno antikorupcijsko tužiteljstvo (SAP) pod izravnu kontrolu glavnog tužitelja, kojeg upravo on imenuje. To je bilo dovoljno da pokrene val nezadovoljstva diljem Ukrajine.

Prosvjednici su se okupili u Kijevu i svim drugim većim ukrajinskim gradovima. Kritičari kažu da taj zakon potkopava nastojanja Kijeva da se bori protiv korupcije, ali i da istovremeno kandidira za ulazak u Europsku uniju, piše Politico.

Naime, nova premijerka Julia Sviridenko dala je obećanje Europskoj komisiji da će se do kraja godine uhvatiti u koštac s korupcijom u zamjenu za dodatna sredstva koja će koristiti za nabavu naoružanja.

"Infrastrukturu za borbu protiv korupcije upravo su uništili naši vlastiti zakonodavci. Zapravo, ovo nije samo sukob interesa, već i prijetnja integraciji Ukrajine u EU", izjavio je ravnatelj NABU-a Semjon Krivonos.