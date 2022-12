Ukrajinski ministar: 'Moramo brzo popraviti naš energetski sustav. Hitno nam trebaju dizelski generatori i transformatori'

Ukrajina mora bez odgode pripremiti obnovu kako bi bila spremna "odmah nakon pobjede", napose što se tiče energetske infrastrukture koja je dobrim dijelom uništena, istaknuo je njezin ministar energetike Herman Haluščenko na marginama konferencije u Parizu

"Za energetske projekte treba mnogo vremena. Dakle, već danas želim reći svim našim partnerima da možemo sve pripremiti, papire, dozvole, sve, kako bi se naši projekti počeli provoditi odmah nakon pobjede (...), ne gubeći vrijeme", istaknuo je ministar na sastanku 70 zemalja i međunarodnih organizacija za pomoć Ukrajini kojemu je domaćin Francuska.

To će ujedno biti i poruka da "čitav svijet vjeruje u našu pobjedu", dodao je. Ukrajina je od listopada izložena žestokom raketiranju energetske infrastrukture: "To su svakodnevni napadi, s deset do 20 raketa, s dronovima i topničkom paljbom" a "imali smo već osam masovnih napada sa 70 do 100 raketa u isti mah, kojima je gađana isključivo energetska infrastruktura", istaknuo je.