Ukrajinski general 'ruskog' prezimena prvi je zapovjednik osvojenog područja - tko je Eduard Moskaljov

Provjerili smo tko je general Moskaljov, prvi ukrajinski dužnosnik na ruskom teritoriju, i kako je došao do te pozicije. Punim imenom Eduard Mihajlovič Moskaljov, rođen je 22. prosinca 1973. , odrastao je u Odesi, a karijeru u vojsci započeo je nakon što je Ukrajina proglasila neovisnost od Sovjetskog Saveza 1991. Nacionalnu akademiju obrane završio je sredinom 2000-ih, a prva značajnija dužnost bila mu je ona zapovjednika 300. trenažne tenkovske pukovnije 169. središta za obuku Kopnenih snaga Ukrajine, koju je preuzeo 2012., a u tim je trupama, navode ukrajinski mediji, služio do početka sveobuhvatne ruske invazije u veljači 2022. Služio je u borbama s Rusima tijekom prve invazije 2014. , kada je ruska vojska maskirana u lokalno stanovništvo osvojila veći dio Donbasa i anektirala Krim. Čin general-bojnika ima od 2018.

Oko mjesec dana nakon početka ruske invazije preuzeo je zapovjedništvo nad Operativno-taktičkom grupom na istočnoj bojišnici, odnosno, postao je zapovjednikom ukrajinskih snaga koje su branile Donbas . No, nepunu godinu dana kasnije, u veljači 2023., ukrajinski predsjednik Volodimir Zelensk i ga je ukazom smijenio s te dužnosti, nakon čega je neko vrijeme bio zapovjednik Operativno-strateške skupine Odesa. Ni danas se u ukrajinskim izvorima ne može naći konkretan razlog njegove smjene s mjesta zapovjednika snaga u Donbasu, a ukrajinski Telegraf podsjeća da su ukrajinske službe u studenom 2023. 'razotkrile osobu koja je zapovjedniku Operativno-strateške skupine Odesa pribavljala nezakonitu korist', odnosno da mu je direktor jedne privatne tvrtke pokušao dati mito u iznosu od 200.000 ukrajinskih grivnji (oko 4400 eura). Policija tada nije objavila ime zapovjednika, no prema medijskim napisima riječ je bila upravo o Moskaljovu.

Neki su ukrajinski mediji u to doba njegovu smjenu stavili u kontekst čišćenja vrha ukrajinske vojske i ministarstva obrane od duboko ukorijenjene korupcije, u sklopu kojega su neki visoki dužnosnici optuženi zbog ratnog profiterstva, no detalji njegova slučaja nisu objavljeni i o Moskaljovu se nije više pisalo sve do jučer kada je objavljeno da je imenovan zapovjednikom osvojenih područja u Rusiji. Je li njegova smjena iz Donbasa bila na neki način povezana s korupcijom, je li riječ o nekakvoj redovnoj rotaciji zapovjednog kadra ili pak međusobne borbe među najvišim zapovjednicima, do danas nije poznato, no njegovo postavljanje za zapovjednika okupiranih područja u Rusiji vjerojatno se može gledati kao neka vrsta rehabilitacije. Britanski BBC u svojoj analizi ovog imenovanja navodi da nije poznato točno zašto je Moskaljov postavljen na ovu novu dužnost, ali iznosi neke od mogućih razloga.