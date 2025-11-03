Ukrajina pokazuje 'izvanrednu predanost' pridruživanju EU-u, no ovo joj se zamjera

U tekstu koji čiji izvješće o proširenju EU-a koje bi trebalo biti usvojeno u utorak, navodi se da je 'unatoč vrlo teškim okolnostima u kojima se zemlja nalazi zbog ruskog agresijskog rata, Ukrajina nastavila pokazivati ​​izvanrednu predanost putu pristupanja EU tijekom protekle godine'.

Ukrajina je podnijela zahtjev za pridruživanjem EU-u nekoliko dana nakon što je Rusija pokrenula invaziju u veljači 2022 . Ta zemlja poduzima napore kako bi napredovala u kandidaturi, unatoč ratnim izazovima s kojima se nosi, a tu joj ambiciju otežava i Mađarska, članica Europske unije koja blokira Kijev da formalno prijeđe u sljedeću fazu pregovora.

Pohvalivši Ukrajinu za pokretanje reformi, Europska komisija također je ocijenila da Kijev treba postići veći napredak u neovisnosti pravosuđa, borbi protiv organiziranog kriminala i poštivanju civilnog društva.

Europski dužnosnici ranije su izrazili zabrinutost zbog koraka poduzetih u srpnju, kojima je namjera bila uspostava veće kontrole glavnog ukrajinskog tužitelja, koji je politički imenovan, nad državnim uredom za borbu protiv korupcije i posebnim tužiteljskim tijelom.

Pod pritiskom prosvjeda, premda rijetkih u ovo ratno vrijeme za zemlju, ukrajinsko je vodstvo brzo promijenilo odluku, ali je afera svejedno privukla pozornost ukrajinskih pristaša u Bruxellesu i prijestolnicama članica EU-a.

'Nedavni negativni trendovi, uključujući rastući pritisak na specijalizirane agencije za borbu protiv korupcije i civilno društvo, moraju se odlučno preokrenuti', navodi Komisija u nacrtu teksta.

Pristupanje EU-u zahtijeva jednoglasnu podršku svih članica bloka.

Iako gotovo sve vlade Europske unije javno podržavaju težnje Ukrajine za EU, ne postoje planovi da se zemlja pridruži tom političkom bloku u bliskoj budućnosti.

Ukrajinska vlada signalizirala je Bruxellesu da namjerava dovršiti pregovore o pristupanju do kraja 2028.

'Komisija je predana podršci ovom ambicioznom cilju, ali smatra da je za njegovo postizanje potrebno ubrzanje tempa reformi, posebno u pogledu temeljnih načela, najviše vladavine prava', navodi se.

U nacrtu izvješća Komisija je također dala naslutiti da se u budućim krugovima proširenja moraju bolje zaštititi standardi demokracije.

'Kako bi se pobrinula da nove države članice nastave štititi i održavati rezultate u području vladavine prava, demokracije i temeljnih prava, Komisija smatra da bi budući ugovori o pristupanju trebali sadržavati jače mjere prevencije nazadovanja u obvezama preuzetim tijekom pregovora o pristupanju', navodi se.