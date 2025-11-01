Zelenski najavio pomoć građanima: 'Definitivno ćemo ograničiti cijenu plina'

„Tri tisuće kilometara, kako bi svatko mogao besplatno birati željezničke relacije unutar Ukrajine : Lavov-Kijev, Kijev-Dnjepar i bilo koja druga [relacija]“, rekao je Zelenski u dnevnoj video poruci u subotu, dodajući da se detalji programa još uvijek razrađuju. Kazao je da željeznice trebaju građanima Ukrajine pokazati da proračunska sredstva koja se izdvajaju za to državno poduzeće doista jesu na usluzi društvu .

Vlada će također razviti program za ublažavanje zimskih troškova , sličan prošlogodišnjem u kojem je 14 milijuna Ukrajinaca primilo nešto više od 20 eura potpore. „Definitivno ćemo ograničiti cijenu plina ove zime, neće biti povećanja , kao i cijenu električne energije za privatna kućanstva“, obećao je predsjednik.

Cijena kilovat-sata električne energije trenutačno iznosi nešto manje od 0,09 eura. Nakon ruskih napada dronovima i raketama na elektrane i trafostanice tijekom proteklog tjedna, struja je u velikim dijelovima zemlje dostupna samo nekoliko sati dnevno.

I prije ruske invazije koja traje od veljače 2022. Ukrajina je bila najsiromašnija zemlja u Europi po dohotku po glavi stanovnika, prema izračunima Međunarodnog monetarnog fonda. Gotovo polovica ukrajinskog državnog proračuna financira se stranim kreditima i fondovima pomoći.