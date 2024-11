Zeleno svjetlo za Ukrajinu: Udarit će Ruse ATACMS-om i SCALP-om. Evo o čemu se radi

Reuters je naveo da će prvi udari duboko u teritoriju Rusije vjerojatno biti izvedeni pomoću raketa ATACMS, koje imaju domet do oko 300 kilometara. Riječ je zapravo o vojnom taktičkom raketnem sustavu punoga imena MGM-140 ili ATACMS kojeg proizvodi američki Lockheed Martin.

Rusija je istaknula da to oružje "neće bitno promijeniti ishod" rata, ali Putin je upozorio SAD da ga ne koriste na ruskom teritoriju.

Ove rakete mogu dosegnuti do 300 k i teško ih je presresti zbog velike brzine. SAD je poslao ovo oružje kao dio paketa podrške Ukrajini, a ono je, piše BBC , barem jednom korišteno za gađanje ruskih ciljeva na okupiranom Krimu. Omogućuju Ukrajini da udari dublje u područja koja drži Rusija, ciljajući baze, skladišta i logistička središta.

Izvor: Profimedia / Autor: U.S. Army / Avalon / Profimedia

Storm Shadow je francusko-britanska krstareća raketa dugog dometa i teško uočljiva lansirana iz zraka, a od 1994. razvijali su je Matra i British Aerospace, no sada je proizvodi MBDA. Storm Shadow je britanski naziv oružja, a u Francuskoj se zove SCALP-EG. Temelji se na krstarećem anti-runway projektilu Apache, razvijenom u Francuskoj, ali se razlikuje po tome što nosi jedinstvenu bojevu glavu umjesto kazetnog streljiva. Projektil je u službi od 2001., a prvi put borbeno je testiran dvije godine kasnije u zoni Perzijskog zaljeva. Cijena jednog projektila stoji milijun dolara.

Njegova ključna značajka je nizak profil leta. Naime leti do cilja na visini od 30 do 40 metara i pritom prati konfiguraciju terena izbjegavajući prepreke na putu do konačnog cilja, što otežava njegovo rušenje.

Uz Veliku Britaniju i Francusku kao primarne korisnike, Storm Shadow ili SCALP-EG našao je kupce diljem svijeta pa ga u borbenim avionima tipa Rafale koriste Egipćani, Grci, Indijci i Katarci, a nabavili su ga i Italija, Saudijska Arabija te Ujedinjeni Arapski Emirati. Uz višenamjenske Rafale, anglofrancuski projektili mogu se ispaljivati iz talijanskih Tornada IDS i nedavno umirovljenih britanskih GR4, švedskih Gripena, francuskih Miragea 2000 i paneuropskih Eurofighter Typhoona, no ne iz aviona kojima trenutno raspolaže ukrajinsko ratno zrakoplovstvo.

Međutim, podaci s terena govore da su Ukrajinci Storm Shadow montirali na ukrajinske jurišnikae Su-24, koji su za tu potrebu modificirani.