Trojici saborskih zastupnika skinut imunitet uz burni uvod: 'Ukinite nam svima imunitet'

Saborski zastupnici gotovo jednoglasno, uz tek nekolicinu suzdržanih, potvrdili su jučerašnju odluku Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP) da se ukine imunitet zastupnicima Draženu Barišiću (HDZ), Vinku Grgiću (SDP) i Darku Puljašiću (HDZ), s tim da su za Barišića i Grgića odobrili da ih se zbog navodne umiješanosti u aferu Janaf liši slobode. Potvrdili su i današnju odluku MIP-a da saborski mandat umjesto Barišića preuzme Mato Čičak, načelnik općine Rugvica, koji je potom prisegnuo na novu dužnost

Hrvoje Zekanović rekao je da mu je interesantno slušati kako slavodobitno govori premijer Andrej Plenković o borbi protiv korupcije. 'Hoće li snositi političku odgovornost jer je riječ o ljudima koje je on prije nekoliko mjeseci delegirao na liste i postavio u Hrvatski sabor?', pitao je Zekanović, dodajući da ovo nije pobjeda, nego veliki poraz Andreja Plenkovića jer se radi o 'najviše pozicioniranim ljudima unutar njegove stranke'.

Krešo Beljak predložio je da se ukine imunitet svim saborskim zastupnicima, osim za verbalni delikt, da bi se uštedjelo vrijeme.

'Smatram da bi doista trebali porazmisliti da se pojam imuniteta ukine za sve saborske zastupnike. To više nema nikakvog smisla, poznajući način rada određenih ljudi koji se danas spominju, ljudi koji su iza njih, a danas se prave da ih ne poznaju', rekao je Beljak, dodajući da su i njemu kao gradonačelniku Samobora dolazili s određenim idejama. 'Srećom da sam cijepljen protv toga, pa sam odbio bilo kakvu kombinaciju, inači bi danas meni skidali imunitet', poručio je.

Na opasku predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da je trebao prijaviti ako je imao takvih ponuda, Beljak je spomenuo 'slučaj Šmidhen' s potencijalnim štetama u milijardama kuna, a to je, kako je rekao, Bošnjakoviću prijavio još prije 12 godina, ali je on navodno rekao kako 'ne vjeruje da je to istina'. Potom se javio i Bošnjaković, rekavši da adresa za prijavu nije ministar, nego DORH.