Ukidaju li se anonomine prijave? 'Ne možete očekivati da će netko svojim imenom i prezimenom prijaviti likove iz organiziranog kriminala'

Je li korupcija najveći problem hrvatskog društva? Zašto je USKOK ušao u Ministarstvo graditeljstva? Jesu li legalizacije i prenamjene zemljišta plodno tlo za podmićivanje? Zašto se ukidaju anonimne prijave za korupciju? O tome su u emisiji HRT-a Otvoreno govorili ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković (HDZ), član Nacionalnog vijeća za suzbijanje korupcije Nikola Grmoja (Most), predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Arsen Bauk (SDP), državni tajnik Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Željko Uhlir (HNS) i bivši načelnik Unutarnje kontrole MUP-a Željko Cvrtila

'Ono što smo vidjeli iz medija da se radi o predmetu legalizacije, ne radi se o dopuni građevinske dozvole nego o predmetu iz legalizacije i radi se navodno o izdavanju mišljenja u postupku legalizacije. Ministarstvo redovno izdaje mišljenja po različitim predmetima. Tako je vjerojatno i u ovom postupku netko tražio i dobio neko mišljenje', rekao je Uhlir. Državnom tajniku je upućeno hipotetsko pitanje: primjerice ako se gradi neki hotel na moru i uzme jedan metar s jedne strane, jedan s druge strane i digne 6,7 katova i želi to legalizirati. Što mora napraviti?

Na pitanje što se to događa u ministarstvu graditeljstva državni tajnik u tom ministarstvu Željko Uhlir rekao je da prema informacijama koje ima, drži se službenih informacija, uhićen je jedan službenik ministarstva i pokrenute su nad njim istražne radnje.

'Zakon o legalizaciji je bio potpuno jasan do kada su se mogli zahtjevi predati i koji se uvjeti moraju ispunjavati da se može legalizirati nešto što je zatečeno nelegalno prema aero snimkama iz 2011. godine. Može se legalizirati nešto što je tada zatečeno u gradnji. Ako je podnesen zahtjev za legalizacijom u roku onda je trebalo preispitivati odgovara li taj zahtjev svim pravilima legalizacije', rekao je Uhlir.

'Postoje dugogodišnja istraživanja indeksa percepcije korupcije i kaže da smo mi na razini 48. U tom istraživanju Zapadna Europa je na razini 66. dakle, daleko smo još od zapadne Europe. Najbliži smo bili tome 2015. godine kada je indeks percepcije korupcije bio 51. Inače sve što je ispod 50 smatra se korumpiranom zemljom. Građani to osjećaju, imaju takav dojam da je to jedan od najvećih problema u društvu i vjerojatno su u pravu', rekao je Bauk. Na pitanje kako komentira najnoviji slučaj u Ministarstvu graditeljstva ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković rekao je da je ovo još daleko od faze koja bi davala na uvid nekakve dokaze, činjenice da bismo sada mogli reći bit će ovako ili onako.

'Radi se o osobi koja je dugogodišnji službenik ministarstva, preko 20 godina, koji je šef sektora, koji je surađivao s nekoliko ministara i koji je radio na skoro svim temeljnim zakonima ministarstva', rekao je Uhlir o Josipu Binenfeldu. Bauk je upitan o stanju borbe protiv korupcije u Hrvatskoj. Rekao je kako nema potrebe da on to ocjenjuje.

Planira li se ukinuti mogućnost anonimne prijave za korupcije?

'Ne, mi smo u fazi izmjena zakona o kaznenom postupku i to nije u programu niti je to cilj. Može se o tome govoriti, ali po meni DORH treba postupati kad ima saznanja kad je počinjeno određeno kazneno djelo. Po anonimnim prijavama ono postupa, ali iz te anonimne prijave mora biti određena količina indicije koje upućuju da se nešto doista dogodilo da bi ono imalo elemente za postupiti,. anonimne prijave nisu ništa manje vrijedne od onih koje su potpisane, rekao je Bošnjaković. Koriste li anonimne prijave ili one troše resurse primjerice kad se posvađaju dva poduzetnika i jedan drugoga anonimno prijave upitan je Cvrtila koji je dugogodišnji operativac i radio je na mnogim istragama.