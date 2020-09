Ukida se linija Croatia airlinesa Zagreb-Dublin; posljednji let u nedjelju

Direktnu liniju između Zagreba i Dublina Croatia airlines uspostavila je 2018. godine kada su zrakoplovi prometovali dva puta tjedno

Direktnu liniju između Dublina i Zagreba Croatia airlines uspostavila je u ljetnom redu letenja 2018. godine. Zrakoplovi su prometovali tada dva puta tjedno. Treći let na liniji uspostavljen je 2019. godine. Tada se djelomično prometovalo i u zimskom redu letenja.

Promet na toj liniji CA je ponovno uspostavio 15. lipnja ove godine prometujući tri puta tjedno, no zbog vrlo slabe potražnje kompanija je odlučila otkazati letove na ovoj liniji u listopadu.

Posljednji let kompanija će odraditi u nedjelju, 04. listopada, a do tada će se obaviti još jedan let, u nedjelju, 27. rujna.