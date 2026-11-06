Uhićeno osam srpskih policajaca zbog smrti brata osumnjičenog za ubojstvo male Danke

Zasad nisu objavljeni identiteti uhićenih policajaca ni pojedinosti o kaznenim djelima za koja ih se sumnjiči.

Prema neslužbenim informacijama portala Nova.rs, uhićeni policajci pripadnici su Odjela za posebne akcije Uprave kriminalističke policije Srbije. Istraga se provodi po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Nišu, a očekuju se i nova privođenja.

Preminuo tijekom policijskog zadržavanja

Dalibor Dragijević iz mjesta Zlot kod Bora uhićen je 6. travnja zbog sumnje da je pomogao svojem bratu Dejanu Dragijeviću u premještanju tijela dvogodišnje Danke Ilić. Za ubojstvo djevojčice optuženi su Dejan Dragijević i Srđan Janković.

Dalibor Dragijević preminuo je tijekom policijskog zadržavanja, a Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije prvotno je priopćilo da je smrt nastupila prirodnim putem, pozivajući se na nalaz mrtvozornika. Međutim, obdukcija provedena na Institutu za sudsku medicinu pokazala je drukčije okolnosti smrti.

Obdukcija otkrila brojne ozljede

Prema nalazima obdukcije koje prenosi Nova.rs, na tijelu Dalibora Dragijevića utvrđene su brojne ozljede nastale djelovanjem tupe sile. Imao je slomljena rebra s obje strane prsnog koša, brojne podljeve po tijelu te teške ozljede stopala.

Nalazi su pokazali da su ozljede bile povezane sa smrtnim ishodom, što je otvorilo pitanje postupanja policijskih službenika tijekom njegova zadržavanja.

Slučaj povezan s ubojstvom Danke Ilić

Smrt Dalibora Dragijevića od početka je izazivala brojna pitanja, posebno zbog proturječnosti između prvotnog policijskog priopćenja i naknadnih nalaza sudske medicine.

Njegov brat Dejan Dragijević i Srđan Janković optuženi su za ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić, slučaj koji je izazvao veliku pozornost javnosti u Srbiji i regiji.