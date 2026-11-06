Novac dviju tvrtki prebacivao na privatne račune? 45-godišnjak završio u pritvoru

Policija je kazneno prijavila 45-godišnjaka s područja Požeško-slavonske županije kojeg sumnjiči da je s računa dviju tvrtki neovlašteno prebacio više od 60.000 eura na svoj privatni račun i račun bliske osobe
Prema policijskom priopćenju, osumnjičeni je od siječnja 2024. do rujna 2026. godine, kao odgovorna osoba u dvije pravne osobe s područja općine Velika, neovlašteno prebacivao novac s njihovih računa te ih na taj način oštetio za ukupno više od 60.000 eura.
Policija ga sumnjiči za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti te zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju.
Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, 45-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.