Uhićeni za pljačku u muzeju Louvre djelomično priznali krivnju

Tužiteljica koja istražuje spektakularnu pljačku u muzeju Louvre koja se dogodila prije 10 dana izjavio je u srijedu da su dvojica osumnjičenika koji su već uhićeni 'djelomično' priznala sudjelovanje u zločinu.

Laure Beccuau izjavila je da se sumnja da su dvojica muškaraca privedena tijekom vikenda počinitelji koji su razbili prozor i ukrali nakit vrijedan otprilike 88 milijuna eura, koji je nekoć pripadao članovima francuskih kraljevskih i carskih obitelji, prije nego što su pobjegli na skuterima, podsjeća Politico. Osumnjičeni, koji su identificirani tragovima DNK ostavljenim na napuštenom skuteru i na prozoru koji su navodno razbili, u tridesetima su i potječu iz sjeveroistočnog pariškog predgrađa Aubervilliers, rekla je Beccuau novinarima.

Jedan od njih je Alžirac koji je rezervirao jednosmjernu kartu za povratak u svoju domovinu. Uhićen je u subotu na aerodromu Pariz-Charles de Gaulle. Drugi je francuski državljanin koji je već bio osuđen za krađu 2008. i 2014. godine, a suđenje će mu se početi u studenom u trećem slučaju. Uhićen je kod kuće, rekla je Beccuau. Dužnosnik ministarstva pravosuđa rekao je da će formalne optužnice biti objavljene kasnije u srijedu. Mogli bi biti optuženi za organiziranu krađu, zločin za koji je predviđena maksimalna kazna od 15 godina zatvora. Beccuau je rekla da su istražitelji potvrdili da su u shemi sudjelovala najmanje četiri počinitelja, ali da bi moglo biti uključeno više sudionika, uključujući mogućnost da se zločin dogodio na zahtjev kupca.