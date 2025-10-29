istraga i dalje traje

Uhićeni za pljačku u muzeju Louvre djelomično priznali krivnju

M. Šu.

29.10.2025 u 18:37

tportal
Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT
Bionic
Reading

Tužiteljica koja istražuje spektakularnu pljačku u muzeju Louvre koja se dogodila prije 10 dana izjavio je u srijedu da su dvojica osumnjičenika koji su već uhićeni 'djelomično' priznala sudjelovanje u zločinu.

Laure Beccuau izjavila je da se sumnja da su dvojica muškaraca privedena tijekom vikenda počinitelji koji su razbili prozor i ukrali nakit vrijedan otprilike 88 milijuna eura, koji je nekoć pripadao članovima francuskih kraljevskih i carskih obitelji, prije nego što su pobjegli na skuterima, podsjeća Politico.

Osumnjičeni, koji su identificirani tragovima DNK ostavljenim na napuštenom skuteru i na prozoru koji su navodno razbili, u tridesetima su i potječu iz sjeveroistočnog pariškog predgrađa Aubervilliers, rekla je Beccuau novinarima.

vezane vijesti

Jedan od njih je Alžirac koji je rezervirao jednosmjernu kartu za povratak u svoju domovinu. Uhićen je u subotu na aerodromu Pariz-Charles de Gaulle.

Drugi je francuski državljanin koji je već bio osuđen za krađu 2008. i 2014. godine, a suđenje će mu se početi u studenom u trećem slučaju. Uhićen je kod kuće, rekla je Beccuau.

Dužnosnik ministarstva pravosuđa rekao je da će formalne optužnice biti objavljene kasnije u srijedu. Mogli bi biti optuženi za organiziranu krađu, zločin za koji je predviđena maksimalna kazna od 15 godina zatvora.

Beccuau je rekla da su istražitelji potvrdili da su u shemi sudjelovala najmanje četiri počinitelja, ali da bi moglo biti uključeno više sudionika, uključujući mogućnost da se zločin dogodio na zahtjev kupca.

tportal
Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra

Dodala je da ukradeni nakit još nije pronađen, ali da 'želi ostati puna nade da će biti pronađen'.

Drska pljačka najposjećenijeg muzeja na svijetu privukla je globalnu pozornost i brzo postala političko pitanje u Francuskoj, uz snažne reakcije, posebno krajnje desničarskih političara. Predsjednik Nacionalnog okupljanja Marine Le Pen, Jordan Bardella, nazvao je incident "poniženjem" i rezultatom "sloma države".

Ministrica kulture Rachida Dati i predsjednik Louvrea Laurence des Cars našli su se na meti kritika nakon provale, a kritičari su ih optužili da nisu izdvojili dovoljno sredstava za sigurnost muzeja - iako zabrinutost zbog propadanja infrastrukture Louvrea traje već godinama .

Dati je u utorak zastupnicima u kulturnom odboru francuskog Senata rekla da su 'postojali sigurnosni propusti' i obećala dodatnih 80 milijuna eura za postavljanje više nadzornih kamera u Louvreu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ruski trik

ruski trik

Putin: 'Obustavit ćemo vojne operacije u Pokrovsku i Kupjansku, ali...'
konačno pronađen

konačno pronađen

Vukovarski branitelj Jean-Michel Nicolier bit će pokopan u Vukovaru
TIHI TEROR

TIHI TEROR

Rusija sije kaos putem društvenih mreža: Dovoljan je klik da vas FSB stavi pod povećalo

najpopularnije

Još vijesti