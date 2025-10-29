Uhićeni za pljačku u muzeju Louvre djelomično priznali krivnju

Tužiteljica koja istražuje spektakularnu pljačku u muzeju Louvre koja se dogodila prije 10 dana izjavio je u srijedu da su dvojica osumnjičenika koji su već uhićeni 'djelomično' priznala sudjelovanje u zločinu.
Laure Beccuau izjavila je da se sumnja da su dvojica muškaraca privedena tijekom vikenda počinitelji koji su razbili prozor i ukrali nakit vrijedan otprilike 88 milijuna eura, koji je nekoć pripadao članovima francuskih kraljevskih i carskih obitelji, prije nego što su pobjegli na skuterima, podsjeća Politico.
Osumnjičeni, koji su identificirani tragovima DNK ostavljenim na napuštenom skuteru i na prozoru koji su navodno razbili, u tridesetima su i potječu iz sjeveroistočnog pariškog predgrađa Aubervilliers, rekla je Beccuau novinarima.
Jedan od njih je Alžirac koji je rezervirao jednosmjernu kartu za povratak u svoju domovinu. Uhićen je u subotu na aerodromu Pariz-Charles de Gaulle.
Drugi je francuski državljanin koji je već bio osuđen za krađu 2008. i 2014. godine, a suđenje će mu se početi u studenom u trećem slučaju. Uhićen je kod kuće, rekla je Beccuau.
Dužnosnik ministarstva pravosuđa rekao je da će formalne optužnice biti objavljene kasnije u srijedu. Mogli bi biti optuženi za organiziranu krađu, zločin za koji je predviđena maksimalna kazna od 15 godina zatvora.
Beccuau je rekla da su istražitelji potvrdili da su u shemi sudjelovala najmanje četiri počinitelja, ali da bi moglo biti uključeno više sudionika, uključujući mogućnost da se zločin dogodio na zahtjev kupca.
Dodala je da ukradeni nakit još nije pronađen, ali da 'želi ostati puna nade da će biti pronađen'.
Drska pljačka najposjećenijeg muzeja na svijetu privukla je globalnu pozornost i brzo postala političko pitanje u Francuskoj, uz snažne reakcije, posebno krajnje desničarskih političara. Predsjednik Nacionalnog okupljanja Marine Le Pen, Jordan Bardella, nazvao je incident "poniženjem" i rezultatom "sloma države".
Ministrica kulture Rachida Dati i predsjednik Louvrea Laurence des Cars našli su se na meti kritika nakon provale, a kritičari su ih optužili da nisu izdvojili dovoljno sredstava za sigurnost muzeja - iako zabrinutost zbog propadanja infrastrukture Louvrea traje već godinama .
Dati je u utorak zastupnicima u kulturnom odboru francuskog Senata rekla da su 'postojali sigurnosni propusti' i obećala dodatnih 80 milijuna eura za postavljanje više nadzornih kamera u Louvreu.