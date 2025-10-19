Opljačkan Louvre; lopovi ukrali nakit iz carske kolekcije: 'Bilo je gotovo za 7 minuta'

Francuska ministrica kulture Rachida Dati potvrdila je na društvenim mrežama da se pljačka Louvrea odigrala u nedjelju ujutro. Dodala je da nema ozlijeđenih te da je istraga u tijeku.

Ukrali su devet komada iz Napoleonove i caričine kolekcije nakita , među kojima su ogrlica, broš i tijara. Najveći dragulj, 140 karata teški Regent, doznaje se, nije ukraden.

Le Parisien javlja da su, prema prvim navodima policije, dvojica kriminalaca skrivenih kapuljačama, pomoću građevinske košare, ušla u dio zgrade u kojem su se obavljali građevinski radovi izrezavši prozore , u vrijeme kad su prvi posjetitelji ušli u muzej.

Navodno su koristili teretni lift kako bi izravno pristupili prostoriji u galeriji Apollo gdje se nalazio nakit. Ispred zgrade ih je čekao treći sumnjivac. Navodno su pobjegli na motociklu prema autocesti A6.

"Policija je trčala pored piramide i pokušavala ući u Louvre kroz bočna staklena vrata, ali su bila zaključana i nemoguće ih je bilo otvoriti. Unutra su svi trčali i lupali po staklenim vratima kako bi izašli, ali bezuspješno. Stigli su policija i žandarmerija", opisala je svjedokinja za francuske medije.

Ranjivost francuskih muzeja

Uprava muzeja poručila je kako će Louvre danas biti zatvoren za posjetitelje.

Le Parisien javlja kako je ispred muzeja pronađena kruna carice Eugenije, koja je slomljena. Da je pronađen komad nakita potvrdila je i ministrica kulture u izjavi za medije.

Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez govorio je o "velikoj pljački" na France Interu. Potvrdio je kako je pljačka trajala sedam minuta. Smatra da se radilo "o timu koji je ranije bio u izviđanju".

Priznao je da postoji velika "ranjivost francuskih muzeja" te dodao da je evakuacija posjetitelja prošla bez problema. Dodao je da će počinitelje probati pronaći putem videonadzora, provjere sličnih slučajeva te okušajem "zatezanja mreže".

Istaknuo je da nije isključeno da su počinitelji stranci.