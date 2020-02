Uhićeni biciklist zapalio je 22 auta u dvije godine u Zagrebu

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjakom zbog sumnje tijekom dvije godine u Zagrebu zapalio, uz pomoć kocki za potpalu, 22 automobila

Kako navode u priopćenju sumnja se da je 14. studenog 2019. godine oko 2.30 sati biciklom došao na adresu u Zagrebu, Kajfešov brijeg ispred kućnog broja 8, do parkirališta automobila, gdje je otvorenim plamenom zapalio kocke za potpalu vatre postavivši ih na rednji lijevi kotač parkiranog automobila marke VW Multivan slovenskih nacionalnih oznaka, a uslijed čega je došlo do širenja plamena te je automobil djelomično izgorio. Nakon toga, na isti je način zapalio zadnji lijevi kotač automobila marke Citroen z agrebačkih registarskih oznaka, a koji je u potpunosti izgorio.

Nakon toga se biciklom odvezao do Gradišćanske ulice kod kućnog broja 26, gdje je na isti način zapalio prednji desni kotač automobila marke Citroen zagrebačkih registarskih oznaka, koji je u potpunosti izgorio.

S te adrese odvezao se biciklom u 1. Loparska ulicu kod kućnog broja 1, gdje je došao do ograđenog parkirališta, preskočio žičanu ogradu visine oko 175 cm te na isti način zapalio stražnji lijevi kotač vozila marke Mercedes Sprinter zagrebačkih registarskih oznaka, a zbog čega je došlo do nagaranja vozila te nagaranja drugog vozila marke Mercedes Sprinter zagrebačkih registarskih oznaka.

Potom se odvezao do parkirališta u Veslačkoj ulici kod kućnog broja 23, gdje je na isti način zapalio zadnji desni kotač automobila marke VW Passat zagrebačkih registarskih oznaka, gdje nije došlo do širenja požara, a nakon čega je na isti način zapalio zadnji lijevi kotač automobila marke Hyundai daruvarskih registarskih oznaka, gdje također nije došlo do širenja požara.

Potom je, opet na isti način zapalio zadnji desni kotač automobila marke Smart zagrebačkih registarskih oznaka koji je u potpunosti izgorio, te se biciklom udaljio.