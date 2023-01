Predsjednica udruge za zaštitu potrošača: Zbog kovanica kuna na jednom kiosku umalo je došlo do fizičkog obračuna

Mnogi su problemi nastali nekoliko dana otkako je u Hrvatskoj kao službena valuta uveden euro, a predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević istaknula je neke od njih

Potrošačima savjetuje da se opskrbe kovanicama. "Sad je činjenica da mogu plaćati s obje valute i trgovci to trebaju uvažiti, kovanicama se isto plaća, ograničen je broj do 50 kovanica, ali imamo dramatičnih situacija gdje dolazi do fizičkog obračuna", kaže pa pojašnjava kako su dobili prijavu da u Zagrebu prodavačica na kiosku s novinama nije htjela uzeti dva puta po pet kuna i četiri puta po 50 lipa za novine. "To je nedopustivo, moramo imati tolerancije. Nadam se da neće biti puno kupovanja u ovih 14 dana, siječanj je depresivan mjesec i svi se istroše u prosincu", govori.

Potrošačima u konačnici apelira da ne dolaze s velikim apoenima, a na trgovce da vraćaju eure kad god je moguće. "Jučer se na Cvjetnom trgu netko javio da se plaća eurima, a on će vraćati kunama. Obrnuo je dakle", rekla je.

U konačnici prokomentirala je i crne liste trgovaca pa kaže da je ta mjera bila pompozno najavljivanja. "Mislili smo da će to raditi ministarstvo gospodarstva, a oni su to prepustili nama udrugama. Mi smo rekli da ćemo to raditi samo ako se doista osvjedočimo da je to netko napravio samo zbog eura, riskantno je bez dokaza, mogu nas tužiti, a u tužbama nemamo sredstva na koje se možemo pozvati jer imamo samo prihode od članarina. U Sloveniji je dobro funkcioniralo, dobili su i nagradu", zaključuje.