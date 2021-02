Udruga Vigilare podržala prijedlog Hrvatskih suverenista za Zakon o zaštiti života

Udruga Vigilare podržala je u četvrtak inicijativu Hrvatskih suverenista, predvođenu zastupnikom u Hrvatskom saboru Hrvojem Zekanovićem, kojom se prikupljaju potpisi zastupnika, kako bi prijedlog Zakona o zaštiti života, došao na dnevni red Sabora.

Vigilare je u priopćenju pozdravila zastupnike iz različitih stranaka koji su do sada potpisali taj zakonski prijedlog i pozvala sve ostale zastupnike, posebno one koje se smatraju katolicima i/ili one koji poštuju znanstvene činjenice da ljudski život počinje trenutkom začeća, da potpišu prijedlog.

Kao dio civilnog društva koji se, zajedno s drugim grupacijama na velikoj pro-life sceni u Hrvatskoj, godinama bori za zaštitu ljudskog života, udruga Vigilare je također pozvala zastupnike u Hrvatskom saboru da "u ovom trenutku svoje osobne i stranačke razlike stave po strani i da učine sve da bi se u hrvatskom društvu i Saboru stvorila klima za zakonske promjene koje bi zaštitile nerođenu djecu od užasa abortusa".