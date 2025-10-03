Ubrzava se pristup elektroničkim dokazima u kaznenim postupcima

Prijedlogom zakona o prekograničnom pribavljanju elektroničkih dokaza u kaznenim postupcima implementiraju se po jedna uredba i direktiva Europske unije iz 2023. godine.

"Cilj prijedloga zakona je olakšati i ubrzati pristup elektroničkim dokazima koji se upotrebljavaju za istragu i kazneni progon kaznenih djela, neovisno o tome gdje se podaci nalaze", rekao je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Do sada se ta suradnja odvijala uz obvezno posredovanje nadležnih pravosudnih tijela država članica, a sada se propisuje da će pravosudna tijela jedne države članice pribavljati podatke izravno od pružatelja usluga u drugoj državi članici. Središnje tijelo koje osigurava primjenu zakona bila bi Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), a Ministarstvo pravosuđa i uprave koordinativno tijelo koje pruža pomoć domaćim tijelima i tijelima drugih država članica u ostvarivanju pravosudne suradnje.

Vlada je donijela i odluku o upućivanju policijskog časnika za vezu RH u Sjevernu Makedoniju radi potrebe učinkovitijeg upravljanja brojnim migracijskim i sigurnosnim rizicima.