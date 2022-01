[FOTO] U Zagrebu održana tradicionalna novogodišnja Smjena straže Kravat pukovnije

I ove je godine, 1. siječnja točno u podne nakon pucnja Gričkog topa, tradicionalno jedanaestu godinu zaredom Kravat pukovnija održala svečanu Smjenu straže i time uveličala ulazak u Novu 2022. godinu u Zagrebu

"Neizmjerno smo sretni zbog toga što je Kravat pukovnija svečanom Smjenom straže simbolično pozdravila novu 2022. godinu. Svečanost je ove godine bila popraćena pozitivnom i slavljeničkom atmosferom brojnih naših sugrađana, a to je ono što nam je zaista svima potrebno", naglasio je zapovjednik Željko Matejčić koji je predvodio smjenu straže.

U ime Academiae Cravaticae, ravnatelj Muzeja kravate u osnivanju Mihovil Bogoslav Matković rekao je kako bi ovih teških godina naročito dobra i sretna činjenica bila da kravata, u novoj 2022., bude u središtu zbivanja.

"Značilo bi da će to biti godina svečanosti, radosti, susreta, novih događaja, projekata, zajedništva, vrijednosti, vjernosti i zdravlja. Jer sve to kravata znači, sve to poručuje i objedinjuje", poručio je.

Svim Zagrepčanima čestitao je Novu godinu sa željom da se svečane Smjene straže nastave i sljedećih godina i stoljeća u mirnom i sretnom Zagrebu, Hrvatskoj, Europi i svijetu.