U Zagrebu jutros gusta magla, evo što nas čeka do kraja dana

Djelomice sunčano. Mjestimice je na kopnu moguće malo kiše ili poneki pljusak, većinom u gorju. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, a na Jadranu jugo i jugozapadnjak, na južnom dijelu i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27 °C.

U Zagrebu će danas biti djelomice sunčano. Poslijepodne i navečer uz umjeren do jak razvoj oblaka na širem području grada mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 26 °C, prognozira DHMZ.

Vrijeme u nedjelju

Prevladavat će sunčano, uglavnom suho, na kopnu danju malo toplije, ali i dalje ne posve stabilno pa uz prolazno više oblaka može pasti malo kiše u Podunavlju te osobito u Istri. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu će umjereno jugo jačati prema kraju dana, osobito na sjevernom dijelu. Jutarnja temperatura od 11 do 16, duž obale i na otocima između 15 i 19 °C. Najviša dnevna većinom od 23 do 28 °C.