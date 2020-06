Planirate produženi vikend? Prognoza meteorologinje Ane Bago Tomac za sljedeći tjedan neće vam se svidjeti

Za dijelove hrvatske oglašen je narančasti meteoalarm te je DHMZ za danas najavio grmljavinska nevremena. Ipak, takvo pogoršanje vremena trebalo je krenuti već u noći s četvrtka na petak, ali kako za portal Telegram kaže meteorologinja Nove TV, Ana Bago Tomac, s frontom nad našim područjem nešto se dogodilo i jednostavno je podbacila

Ana Bago Tomac kaže i kako će na Jadranu gotovo cijeli sljedeći tjedan biti nestabilno: 'To ne znači da neće biti sunca uopće, ali bit će jako prošarano kišom'.

Loše vijesti nažalost donosimo i za sve one koji su planirali spojiti dugi vikend 11. lipnja, Bago Tomac kaže kako karte zasad pokazuju da će tada biti pljuskova. Što se vjetra tiče, trebalo bi biti mirno: 'Zasad nema naznaka o jakom i olujnom jugu, ili jugozapadnjaku koji je puhao kod nas u unutrašnjosti u četvrtak i srijedu. Sljedećih nekoliko dana, osim uz tu frontu s nedjelje na ponedjeljak se ne čini da će biti vjetrovito. Inače, barem sljedećih deset dana na vidiku nema neke dulje stabilizacije. Sljedećih dana temperature na kopnu bit će oko 25 stupnjeva, a moguće i do 27 stupnjeva. Na južnom Jadranu do 26, a sjeverni dio vrtjet će se oko 22 ili 23 stupnja', zaključuje Bago Tomac.