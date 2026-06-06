Dvoje poginulih u sudaru automobila i motocikla kod Zadra

Na mjesto događaja odmah su upućene sve hitne službe, a policijski službenici trenutačno provode očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok ove tragedije.

Zbog provođenja očevida promet se na toj dionici ceste odvija otežano i reguliraju ga policijski službenici na terenu.

Više informacija o identitetu stradalih i detaljima nesreće bit će poznato nakon dovršetka očevida i službenog priopćenja zadarske policije.