Dvoje poginulih u sudaru automobila i motocikla kod Zadra

U sudaru automobila i motocikla koji se oko 15:30 dogodio u mjestu Murvica kod Zadra poginule su dvije osobe
Na mjesto događaja odmah su upućene sve hitne službe, a policijski službenici trenutačno provode očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok ove tragedije.
Zbog provođenja očevida promet se na toj dionici ceste odvija otežano i reguliraju ga policijski službenici na terenu.
Više informacija o identitetu stradalih i detaljima nesreće bit će poznato nakon dovršetka očevida i službenog priopćenja zadarske policije.