Na Antifašističkom maršu u Rijeci petardom ozlijeđena djevojčica, gradonačelnica pojasnila zašto nije bila na skupu

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić pojasnila je u priopćenju zašto nije bila na Antifašistčkom maršu u tome gradu, koji je prema podacima organizatora okupio gotovo 2 tisuće ljudi

Prema podacima organizatora skup u Rijeci okupio je gotovo 2.000 građana. Samom je početku okupljanja prethodio incident - na Jadranskom trgu, odakle je prosvjedna povorka krenula prema Delti, skupina od 30-ak maskiranih muškaraca okupila se skandirajući “Za dom spremi” i “Nezavisna država Hrvatska” te među okupljene bacala petarde od čega je, saznali su organizatori, jedna djevojčica ozlijeđena, a neki su se od okupljenih žalili na duže zujanje u ušima.

Nažalost, dodaju organizatori, i završetak skupa obilježio je incident, kada je nekolicina mlađih muškaraca na terasu prosvjednom skupu obližnjeg kafića bacila baklju. Jedna osoba pogođena je bakljom u leđa, javlja Novi list. Maskirani mladići potom su pobjegli, a poslije je na mjesto događaja došla policija.

Oglasila se gradonačelnica U priopćenju naslovljenom 'Zašto ja, kao gradonačelnica Rijeke, nisam otišla na marš Ujedinjeni protiv fašizma?', Rinčić započinje da antifašizam nije ono što sugerira njegovo ime. 'Pa ipak, ne znam nikoga iz kruga ljudi oko mene, a da nije „antifašist“. Za sve zrele ljude, „antifašizam“ je danas skup vrijednosti koji podrazumijeva slobodu govora, mišljenja i odabira, suprotstavljanje svim ekstremizmima, vjernost svim pozitivnim elementima tradicije. Istovremeno, za neke druge, antifašizam je veličanje kulta Josipa Broza Tita, žalovanje za Jugoslavijom i borba protiv svih vrijednosti povezanih s nacijom i sa Hrvatskom', poručuje Rinčić.

Navodi kako je u svibnju dobila mandat gradonačelnice i da je dobila mandat mijenjati Rijeku. 'To namjeravam i učiniti. To ukratko znači – ne želim se svrstavati uz petokraku, kao što se ne želim svrstavati niti uz pozdrav „Za dom spremni“. Želim poštovati sve što je vrijedno iz vremena kada su naši stari, a zatim i naši branitelji ginuli u vjeri da će nama stvoriti nešto bolje. Skupove, marševe, demonstracije s maskama i kapuljačama te koncerte s ikonografijom mržnje ili, pak, sa zastavama propale države i petokrakama, ne namjeravam pohoditi. Svi bismo se trebali zamisliti nad starom istinom da nad podjelama u društvu uvijek profitiraju neki treći', poručila je riječka gradonačelnica.

