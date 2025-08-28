NISU IMALE POJMA

Ženama i djevojčicama na Grenlandu prisilno umetali kontracepcijske spirale

M.Č./Hina

28.08.2025 u 08:19

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: MasterVideo / Alamy
Bionic
Reading

Danska premijerka Mette Frederiksen ispričala se u ime danske države ženama s Grenlanda koje su bile podvrgnute kontracepcijskim postupcima bez njihova pristanka

„Ne možemo promijeniti ono što se dogodilo. Ali možemo preuzeti odgovornost“, rekla je Frederiksen u izjavi u srijedu.

Prije nekoliko godina otkriveno je da su danski liječnici umetali unutarmaterničke uloške, poznatije kao kontracepcijske spirale, ženama i djevojčicama s Grenlanda bez njihova pristanka, posebno u 1960-ima i 1970-ima.

Danski institut za ljudska prava tvrdi da su neke od djevojčica s Grenlanda nad kojima je rađen zahvat imale samo 12 godina.

Vlasti htjele ograničiti porast stanovništva?

Danske vlasti, koje su bile odgovorne za zdravstvenu skrb na Grenlandu sve do 1992., sumnjiči se da su time namjeravale ograničiti porast stanovništva na otoku.

Prema Institutu za ljudska prava, kontracepcijski postupci još uvijek se na Grenlandu, koji je sada uglavnom autonoman teritorij, provode bez pristanka djevojčica i žena.

Grenlandski premijer Jens Frederik Nielsen ispričao se za sve slučajeve u kojima su ženama umetane spirale ili provedeni drugi postupci bez njihovog pristanka otkako je Grenland sam odgovoran za zdravstveni sustav, prema izjavi Frederiksen.

vezane vijesti

Istraga uskoro gotova

Danska i grenlandska vlada pokrenule su 2022. istragu o tom skandalu, a trebala bi biti dovršena u rujnu.

Početkom 2024. godine 143 žene s Grenlanda kojima su protiv njihove volje umetnute spirale tužile su dansku državu zbog kršenja ljudskih prava. Svaka od njih traži odštetu od 300.000 danskih kruna (40.200 eura).

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
obnova željeznice

obnova željeznice

Poznato je tko je dobio poslove na tenderu HŽ Infrastrukture od 61,5 milijuna eura. Ponuda je bilo malo
RAT U UKRAJINI

RAT U UKRAJINI

U strašnom ruskom napadu na Kijev najmanje 14 poginulih, među njima troje djece
OVO ZABRINJAVA

OVO ZABRINJAVA

Znanstvenici testirali 155 najpopularnijih napitaka: Evo koji imaju najviše mikroplastike

najpopularnije

Još vijesti