Ženama i djevojčicama na Grenlandu prisilno umetali kontracepcijske spirale

„Ne možemo promijeniti ono što se dogodilo. Ali možemo preuzeti odgovornost“, rekla je Frederiksen u izjavi u srijedu.

Prije nekoliko godina otkriveno je da su danski liječnici umetali unutarmaterničke uloške, poznatije kao kontracepcijske spirale, ženama i djevojčicama s Grenlanda bez njihova pristanka, posebno u 1960-ima i 1970-ima.

Danski institut za ljudska prava tvrdi da su neke od djevojčica s Grenlanda nad kojima je rađen zahvat imale samo 12 godina.

Vlasti htjele ograničiti porast stanovništva?

Danske vlasti, koje su bile odgovorne za zdravstvenu skrb na Grenlandu sve do 1992., sumnjiči se da su time namjeravale ograničiti porast stanovništva na otoku.

Prema Institutu za ljudska prava, kontracepcijski postupci još uvijek se na Grenlandu, koji je sada uglavnom autonoman teritorij, provode bez pristanka djevojčica i žena.

Grenlandski premijer Jens Frederik Nielsen ispričao se za sve slučajeve u kojima su ženama umetane spirale ili provedeni drugi postupci bez njihovog pristanka otkako je Grenland sam odgovoran za zdravstveni sustav, prema izjavi Frederiksen.