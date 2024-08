U Tučepima i Vrsinama dosad izgorjelo oko 800 hektara, na terenu 500 vatrogasaca

Kako je za Hinu kazao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, u Tučepima je dosad izgorjelo oko 650 hektara, a u Vrsinama 150 hektara. Na oba terena ima dovoljno vatrogasnih snaga i opreme, jer samo je u Tučepima 320 županijskih vatrogasaca sa 77 vozila, a opseg požarišta je 18 kilometara.

Problem je, kaže, požar u Vrsinama jer je riječ o nepristupačnom terenu na kojem se požar smiri, pa opet krene. Trenutno je još uvijek aktivan, vatrogasci su ondje. Požar će još potrajati, no sutra ćemo ga desantirati s obzirom na to da se do požarišta ne može doći pješke, ali ni vozilima.