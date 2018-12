U Trakošćanu predstavljen projekt 'Zapovjedni sustav za upravljanje u kriznim situacijama'

U Trakošćanu je u utorak predstavljen projekt 'Zapovjedni sustav za upravljanje u kriznim situacijama' vrijedan pet milijuna eura koji hrvatska Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) provodi s NATO savezom te Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom i Crnom Gorom, a održava se i obuka te vježba operativne snage civilne zaštite Varaždinske županije

Projekt 'Zapovjedni sustav za upravljanje u kriznim situacijama' (Next Generation Incident Command System – NICS), online mape koja se suradnjom ovlaštenih ažurira i tako pruža podatke u realnom vremenu, vrijedan je pet milijuna eura, a provodi se u okviru NATO-ovog programa 'Znanost za mir i sigurnost' (Science for Peace and Security).

Uključeni su Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory (MIT) i Domovinska sigurnost SAD-a, dok su partneri na projektu iz Republike Hrvatske uz Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, Varaždinska županija, Vatrogasna zajednica Varaždinske županije, Istarska županija, HGSS i Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije.

Davor Spevec, načelnik Državnog informacijskog i komunikacijskog sustava zaštite i spašavanja u DUZS-u, istaknuo je da je u zadnjih nekoliko godina bilo dosta kriznih situacija, od velike poplave u Posavini i redovitih poplava na karlovačkom području do teške požarne sezone prošle godine.