Taksistima i dostavnim službama 45 milijuna eura poticaja za električna vozila

Natječaj je službeno otvoren 15. siječnja 2026., a riječ je o dosad najvećem poticajnom programu usmjerenom na elektrifikaciju voznog parka. Ukupni iznos od 45 milijuna eura raspoređen je po sektorima, pa je tako 22 milijuna eura namijenjeno autotaksi prijevoznicima, 20 milijuna eura dostavnim službama, dok je tri milijuna eura predviđeno za "car-sharing" i "rent-a-car" operatere, istaknuto je u priopćenju.

Iz udruge upozoravaju da, iako je maksimalna potpora po vozilu definirana do 9.000 eura, stvarni iznosi koje prijavitelji mogu ostvariti u praksi će biti niži. Naglašavaju da je razlog tome način izračuna potpore, koji se ne temelji na postotku cijene električnog vozila, već na razlici između cijene električnog vozila i administrativno određene cijene usporedivog vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem iste kategorije. Zbog toga se u većini slučajeva potpore kreću u rasponu od 4.000 do 6.000 eura po vozilu, napominju.